La indústria de la IA demana frenar el ritme davant el temor de perdre el control
Directius d’empreses com OpenAI, Anthropic, Google o Space X coincideixen en la proposta de regular la tecnologia i frenar els seus sistemes
María Mondéjar
"Si la IA és tan transformadora com ho va ser l’electricitat, més ens val ser conscients i deliberats a l’hora de decidir com s’introdueix al món", escrivia Laura Weidinger, investigadora científica sènior a Google, en una carta firmada per més de 1.300 empleats d’empreses d’intel·ligència artificial en què adverteixen dels riscos d’aquesta tecnologia i demanen alentir-ne el desenvolupament. El document, publicat al juliol, té ecos de la missiva que Albert Einstein va dirigir a Franklin D. Roosevelt sobre el potencial de les armes nuclears. La proliferació nuclear ha servit fins ara de comparació històrica per alertar sobre els perills de la IA, però és creixent la percepció d’aquesta tecnologia com una nova espècie amb què conviure. Per això, en els últims dies s’han succeït propostes dels mateixos directius de les empreses creadores (Anthropic, OpenAI i Google) per regular la tecnologia i frenar l’avenç de les seves capacitats.
Dario Amodei, director executiu d’Anthropic, va demanar aquest dissabte en un document de 3.800 paraules una desacceleració global del desenvolupament de la IA. "Em preocupa que, en un termini de 6 a 12 mesos, un eixam d’aquest tipus pugui arribar a prendre el control de tot internet mitjançant una xarxa de bots persistent (causant potencialment danys per valor de centenars de milers de milions de dòlars) i que la magnitud del dany continuï augmentant si la IA es torna més potent sense comptar amb les salvaguardes necessàries", advertia. Amodei va publicar el text poc després que un enginyer d’Anthropic i exempleat d’OpenAI, Jacob Coxon, renunciés de forma pública al seu lloc per la preocupació de contribuir en el desenvolupament de "sistemes sobrehumans capaços de piratejar qualsevol cosa, revolucionar qualsevol camp de la nit al dia i adquirir poder i recursos reals".
Alts executius d’altres importants empreses d’IA es van sumar ràpidament a la iniciativa. Elon Musk, la companyia de coets SpaceX del qual ha estat augmentant la inversió en IA, va coincidir amb Amodei en la necessitat de rebaixar el ritme de la IA. També Demis Hassabis, responsable d’aquesta àrea a Alphabet, la matriu de Google, i premi Nobel de química pels seus avenços en l’ús de la IA aplicada a la biologia, va assenyalar que considera que "és el camí correcte".
Sam Altman, director executiu d’OpenAI, principal rival d’Anthropic, s’ha afegit també a la proposta. La tecnologia de la firma fundadora de ChatGPT ha patit recentment un revés reputacional arran d’un incident en el qual un agent autònom, dissenyat i posat a prova per la companyia, va decidir saltar-se les mesures de seguretat sense autorització per llançar un ciberatac contra la firma Hugging Face, una coneguda biblioteca d’IA. També aquest estiu i després de conèixer-se l’incident causat per la creadora de ChatGPT, Anthropic va explicar en un comunicat que el seu model, Claude, va aconseguir piratejar tres companyies després que un error de configuració li permetés connectar-se a internet.
Fre en la borsa
La preocupació per l’avenir de la IA va més enllà de l’ús indegut que els humans puguin fer-ne, una cosa que, en certa mesura, encara està sota el control de les companyies. El que inquieta els gurus d’aquesta tecnologia és el potencial de l’anomenada automillora recursiva, un procés en el qual els sistemes d’IA podrien reescriure i millorar el seu propi codi, i accelerar de forma exponencial les seves capacitats fins a desencadenar una intel·ligència pròpia. En cas de produir-se, podria conduir al desenvolupament d’una superintel·ligència, però també que els seus propis creadors perdin el control sobre ella.
Davant aquests riscos, i més enllà de les declaracions en suport de la iniciativa per alentir el desenvolupament de la IA, Altman ha descartat una sortida a borsa de la companyia a curt termini, al considerar que la prioritat ha de ser resoldre els desafiaments de seguretat dels seus models. "No ens estem afanyant a una OPV (oferta pública de venda).
En realitat, crec que, donat tot el que està passant amb la seguretat, aquest seria un moment poc aconsellable per sortir al mercat borsari", va assenyalar el CEO d’OpenAI durant una entrevista amb la revista Fortune, en la qual va descartar taxativament una sortida a borsa el 2026.
La carrera per sortir a borsa enfronta OpenAI amb el seu històric rival Anthropic, que fins ara ha mantingut els seus plans de debut borsari i ja estaria immers en converses confidencials per fer-ho a l’octubre. OpenAI, en realitat, havia descartat la seva sortida al parquet abans del qüestionament a la seguretat de la IA. La decisió s’havia explicat fins ara per la inestabilitat financera derivada de l’elevada inversió en centres de dades i la volatilitat dels mercats. Les dues companyies aspiren a una valoració pròxima al bilió de dòlars, en una operació que podria convertir-se en la sortida a borsa més gran dels últims temps.
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