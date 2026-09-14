Onada de suïcidis a l’Argentina
El gegant llatinoamericà està immers en una crisi de salut mental sense precedents històrics que ha fet que els suïcidis siguin la primera causa de mortalitat en els adolescents i els joves, particularment entre homes, i per motius econòmics.
Abel Gilbert
L’Argentina té un president, Javier Milei a qui anomenen "el boig" i amb unes polítiques en l’àrea de salut mental que han portat el país a una situació de gravetat sense precedents. L’augment de la taxa de suïcidis és una de les conseqüències que més alarmen els especialistes. Amb els seus 14 casos diaris, l’Argentina ocupa el segon lloc entre les taxes més altes a la regió, després de l’Uruguai i abans que Xile. L’Observatori de Política Criminal ha detectat un "creixement vertiginós" des del 2017, al punt que ha desplaçat els accidents de trànsit com a primera causa de mortalitat en els adolescents i els joves. Tota una novetat en un país on, alhora, la taxa de natalitat ha caigut un 47% entre 2014 i 2024.
El Sistema Nacional d’Informació Criminal (SNIC) informa que el 2025 es van registrar 5.209 suïcidis a l’Argentina, davant els 3.304 registrats el 2017. Avui són 11,8 casos cada 100.000 habitants. El 78,6% va correspondre a homes. Les dones, per la seva banda, van encapçalar les estadístiques d’intents: amb 13.484 casos. I el més greu és que aquest nombre va quadruplicar en freqüència els homicidis dolosos. La violència letal autoinfligida és més gran que la urbana.
L’estadística revela que bona part dels desenllaços luctuosos tenen preeminència entre persones entre els 20 i 34 anys. "Estar davant la taxa nacional de suïcidis registrada més alta de la història argentina i tenir el pressupost de salut mental més baix dels últims anys ens dona una pauta que aquest fenomen social no està sent observat", adverteix Ariel Larroude, director de l’Observatori de Política Criminal.
El 2024 van decidir treure’s la vida 377 nenes, nens i adolescents d’entre 10 i 19 anys. Més d’un per dia. L’Observatori de Psicologia Social Aplicada de la Universitat de Buenos Aires (UBA) va detectar que el risc de trastorn mental en la població general arriba al 6,5%, mentre que els nivells de risc suïcida es concentren en persones entre 18 i 29 anys i en sectors amb menor capacitat econòmica. "El suïcidi és una problemàtica multicausal, en què intervenen factors com l’assetjament escolar, el ciberassetjament, el grooming, l’exposició a desafiaments a les xarxes socials, la salut mental desatesa i, en molts casos, la falta de regulació emocional", va assenyalar la psiquiatra infantojuvenil Silvia Ongini, de l’Hospital de Clíniques de la Universitat de Buenos Aires (UBA).
El dolor de perdre un fill
Jess Browne va perdre un fill i va crear Empesares. Del dolor i el dol va passar a la necessitat d’ajudar que altres famílies no passessin pel mateix tràngol. La seva entitat té més de 100.000 seguidors. Ofereix diferents tipus d’acompanyament a càrrec de psicòlegs, una part destinats a mares i pares dels que s’havien suïcidat.
Tenen una llista d’espera permanent de més de 600 persones. "Cal demanar ajuda, això és el que hem d’ensenyar, però resulta extremadament cruel quan l’ajuda no hi és, no arriba, no existeix. La xifra creix de manera alarmant, ningú fa res. S’ha de canviar la llei, cal capacitar professionals, cal obrir més centres d’atenció, les línies d’emergència han de tenir més operadors, cal educar a les escoles. Hi ha tant per fer... però no es fa i el número creix", va reaccionar Empesares a les xarxes socials.
Prop del 49% dels argentins reconeix patir alts nivells d’estrès crònic i ansietat. Segons l’Observatori de Psicologia Social Aplicada de la UBA, l’accés a assistència per a salut mental es troba en un nivell crític. Només el 29,15% dels participants d’una enquesta va dir estar sota tractament psicològic. Un 50,05% va considerar necessitar-lo, però no pot fer-ho.
Els especialistes fan una crida a parar atenció als canvis d’humor de les persones, les dificultats en l’ensenyament o el treball, l’alteració del son i l’alimentació, així com la dificultat per resoldre problemes habituals, l’aïllament i els pensaments intrusius.
Alerta pels més vulnerables
Les patologies vinculades a la salut mental tenen més impacte en les persones més vulnerables. "La meva filla va tenir dos intents de suïcidi. Tenia un local on venia roba i sabatilles utilitzades i noves. Es va endeutar tant que va arribar un moment que no va poder pagar-los més. I patia molts fustigacions de part dels prestamistes", explica Graciela Oviedo, una pensionista de Buenos Aires de José C. Paz.
Un informe de l’Institut d’Estadístiques i Tendències Socials i Econòmiques (IETSE) fa notar que el 92,3% de les llars argentines registren algun tipus de deute. Gairebé nou de cada deu obligacions es troben impagades o en situació d’incompliment i un 30,2% de la població s’ha endeutat per motius de salut.
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