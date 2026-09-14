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Trump assegura que Ucraïna i Rússia han acordat aturar els atacs contra infraestructures energètiques

Zelenski rebaixa el to del presumpte acord i es mostra poc convençut que Rússia estigui disposada a complir-ne cap

El president dels Estats Units, Donald Trump, a la cimera de l'OTAN a Ankara, aquest estiu

El president dels Estats Units, Donald Trump, a la cimera de l'OTAN a Ankara, aquest estiu / Marta Vidal Vilalta (ACN)

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ACN

ACN

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat aquest dilluns que Rússia i Ucraïna han acordat aturar els atacs contra infraestructures energètiques. Ho ha dit en un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, en què també ha afirmat que l'augment del preu del dièsel a escala global és conseqüència de la invasió de Rússia, i no de la guerra a l'Iran. "Ucraïna ha acceptat no atacar objectius energètics russos. Rússia ha acordat fer el mateix!", ha anunciat Trump. "L'augment del preu del dièsel al món està causat principalment per la guerra entre Rússia i Ucraïna, no per l'Iran", ha afegit.

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, no ha confirmat cap acord tancat. En un missatge publicat a la xarxa social X, ha explicat que el que ha fet Kíiv és proposar als seus socis que siguin ells els qui obtinguin de Rússia un compromís per aturar la destrucció d'infraestructures crítiques. "Ucraïna no està convençuda que Rússia estigui disposada a complir cap acord", ha advertit.

Zelenski sosté que els aliments, l'energia i la resta de béns bàsics que sostenen la vida “han de quedar protegits”, i que “els atacs russos van dirigits principalment contra aquests objectius”. Cada dia, denuncia, són atacades instal·lacions energètiques ucraïneses, infraestructura portuària i logística, i fins i tot magatzems d'aliments i de medicaments.

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El president ucraïnès obre la porta a la reciprocitat assegurant que, si els socis de Kíiv garanteixen que Rússia s'absté d'atacar el sistema elèctric, la resta d'instal·lacions energètiques, les infraestructures crítiques i les rutes de subministrament d'aliments, aturaria "de manera corresponent" els seus atacs. Reclama, però, que el compromís sigui fiable i que no s'esfondri un cop els russos hagin celebrat les seves eleccions i hagin obtingut un alleujament de la pressió sobre la gasolina i el dièsel precisament durant aquest període.

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