El CIS apunta que el PSOE perd força per la crisi desfermada per l’assalt
Sánchez cedeix dos punts des del juliol i Vox capitalitza més el desgast del Govern que Feijóo, que tot i així retalla distància amb els socialistes
Jose Rico
L’entrada massiva de migrants a Ceuta i la gestió que el Govern ha fet d’aquest episodi ha provocat un primer impacte en la intenció de vot dels espanyols, amb un damnificat, el PSOE, i un beneficiat, que no és el PP, sinó Vox. El primer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) elaborat després de l’assalt a la ciutat autònoma reflecteix una caiguda de dos punts de Pedro Sánchez des del juliol i un creixement lleu d’Alberto Núñez Feijóo, que no capitalitza l’erosió dels socialistes. La crisi, en canvi, serveix a Santiago Abascal per recuperar força després d’un final de curs erràtic en els sondejos.L’entrada massiva de migrants a Ceuta i la gestió que el Govern ha fet d’aquest episodi ha provocat ja un primer impacte en la intenció de vot dels espanyols, amb un damnificat, el PSOE, i un beneficiat, que no és el PP, sinó Vox. El primer baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) elaborat després de l’assalt a la ciutat autònoma reflecteix una caiguda de dos punts de Pedro Sánchez des del juliol i un creixement molt lleu d’Alberto Núñez Feijóo, que no capitalitza l’erosió dels socialistes. La crisi, en canvi, serveix a Santiago Abascal per recuperar pistonada després d’un final de curs una mica erràtic en els sondejos.
Tot i això, el retrocés del PSOE fa que el PP retalli dos punts la distància entre tots dos, que queda en 5,5 punts si ara se celebressin eleccions generals. El treball de camp es va fer a partir de 4.042 entrevistes entre l’1 i el 4 de setembre, coincidint amb la compareixença de Sánchez al Congrés per donar explicacions per la crisi. En concret, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, mentre que el PP s’emportaria el 25,5%, tot just quatre dècimes més que al juliol. Vox, amb el 16,6%, pujaria 1,3 punts respecte a l’enquesta anterior.Tot i això, el retrocés del PSOE fa que el PP retalli dos punts la distància entre tots dos, que queda en 5,5 punts si ara se celebressin eleccions generals. El treball de camp es va efectuar a partir de 4.042 entrevistes entre l’1 i el 4 de setembre, coincidint amb la compareixença de Sánchez al Congrés per donar explicacions per la crisi. En concret, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, mentre que el PP s’emportaria el 25,5%, tot just quatre dècimes més que al juliol. Vox, amb el 16,6%, pujaria 1,3 punts respecte a l’enquesta anterior.
També baixa Sumar, que marca la seva cota més baixa de la legislatura amb un suport del 5,7%, mentre puja Podem, amb un 3,7%. Al darrere se situen ERC, amb un 2,5% que representa dues dècimes menys; S’ha Acabat la Festa (SALF) obté l’1,8 % (8 dècimes menys); EH Bildu, l’1,3 % (5 dècimes més); i empaten amb un 0,7 % el BNG, Junts i el PNB, mentre Coalició Canària manté el seu 0,2 % i UPN baixa al 0,1 %.També baixa Sumar, que marca la seva cota més baixa de la legislatura amb un suport del 5,7%, mentre puja Podem, amb un 3,7%. Al darrere se situen ERC, amb un 2,5 % que representa dues dècimes menys; Se Acabó la Fiesta (SALF) obté l’1,8 % (8 dècimes menys); EH Bildu, l’1,3 % (5 dècimes més); i empaten amb un 0,7 % el BNG, Junts i el PNB, mentre Coalició Canària manté el seu 0,2 % i UPN baixa al 0,1 %.
Tot i que pugui semblar paradoxal, el CIS conclou que la preocupació per la immigració ha baixat, passant del 23,4% al 19,7% i de la segona a la tercera posició com a problema per a la ciutadania. L’habitatge continua al capdamunt de la llista (amb un 37,5% de mencions, 5,5 punts menys que al juliol), seguit de la crisi econòmica (pujant fins al 21,6% de mencions, davant del 17,3% que va recollir al baròmetre anterior).Tot i que pugui semblar paradoxal, el CIS conclou que la preocupació per la immigració ha baixat, passant del 23,4% al 19,7% i de la segona a la tercera posició com a problema per a la ciutadania. L’habitatge continua al capdamunt de la llista (amb un 37,5% de mencions, 5,5 punts menys que al juliol), seguit de la crisi econòmica (pujant fins al 21,6% de mencions, davant del 17,3% que va recollir al baròmetre anterior).
Seguretat a les fronteres
L’enquesta incorpora diverses preguntes específiques sobre la crisi de Ceuta, tot i que en cap sobre la gestió del Govern ni pel paper que hagi pogut tenir el Marroc en l’assalt. Al contrari, el 86,3% dels espanyols creuen que té "molta o bastant" importància entendre’s amb el Marroc per garantir la seguretat de les fronteres, mentre que un 10,1% hi dona "poca o cap" importància. Seguint aquesta línia, el 82,2% veu necessari reforçar les fronteres davant del 13,3% que no ho considera necessari.L’enquesta incorpora diverses preguntes específiques sobre la crisi de Ceuta, tot i que en cap d’elles s’interroga els ciutadans ni per la gestió del Govern ni pel paper que hagi pogut tenir el Marroc en l’assalt. Al contrari, el 86,3% dels espanyols creuen que té "molta o bastant" importància entendre’s amb el Marroc per garantir la seguretat de les fronteres, mentre que un 10,1% li dona "poca o cap" importància. Seguint aquesta línia, el 82,2% veu necessari reforçar les fronteres davant del 13,3% que no ho considera necessari.
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