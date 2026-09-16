Revolució silenciosa
Les iranianes guanyen la guerra al vel al cap de quatre anys de la mort de Mahsa Amini
Moltes dones protagonitzen una relaxació de les restriccions de vestimenta no vista des de l’arribada de la República Islàmica el 1979
Mostren braços i cames i porten peces ajustades
Andrea López-Tomàs
Fa temps que el paisatge visual de l’Iran va començar a canviar. De manera gradual, els diferents colors dels mocadors que cobrien els caps de milers de dones van deixar de despuntar entre la multitud. Ara el vent acaricia les seves cabelleres rosses, castanyes o negres i també els seus braços. Els carrers de l’Iran s’han transformat a poc a poc en un lloc menys hostil per a les iranianes. Sempre n’hi havia hagut algunes que s’atrevien a desafiar les lleis de vestimenta del règim dels aiatol·làs, però ara cada vegada són més. Alguns situen l’origen d’aquest canvi en una tràgica jornada de fa quatre anys quan la jove Mahsa Jina Amini va morir després de ser detinguda i torturada per no portar ben posat el vel islàmic. La seva pèrdua va desencadenar una revolució.
"Va ser un moviment interseccional, centrat en les dones, liderat per dones, i per dones kurdes", com Amini, explica Firuzeh Mahmoudi, presidenta d’Units per l’Iran, una de les organitzacions de defensa dels drets iranians més respectades del món. "Des d’aleshores, les iranianes han demostrat una valentia increïble en els últims anys simplement al deixar de cobrir-se, malgrat el risc de ser detingudes, i són tantes que les autoritats han perdut el control", constata a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona. La ferida per la pèrdua d’Amini, de tan sols 22 anys, encara no s’ha tancat, però la seva mort sota custòdia policial va inspirar milers de dones a sortir als carrers. Dins i fora de l’Iran, van cremar els seus mocadors i es van tallar els cabells en públic, accions sense precedents al país.
Aquells focs presos durant les protestes sota el lema Dona, Vida, Llibertat, un popular eslògan polític kurd, continuen cremant en moltes dones que han decidit no tornar a cobrir-se. Especialment a Teheran, es viu una relaxació de les restriccions de vestimenta no vista des de l’arribada de la República Islàmica el 1979. No és només el fet que no es posin el vel, sinó que vesteixen de maneres que haurien sigut impensables en públic no fa tant al mostrar braços i cames, o portar peces de roba ajustades. Tot i que el paisatge social ha canviat, la llei que imposa el hijab obligatori continua vigent. Les dones que treballen en oficines i institucions governamentals encara han de complir el codi de vestimenta.
Més de 500 morts
La policia de la moral, no obstant, ha desaparegut de les principals ciutats iranianes, i les autoritats no han restablert per complet els extensos patrullatges de carrer que existien abans del 2022, tot i que encara es nega l’accés a alguns edificis i serveis a les dones que no es cobreixen. Malgrat els avenços, les iranianes no confien en el règim repressiu que, durant aquestes protestes, va matar al voltant de 550 persones, segons l’organització Iran Human Rights, amb seu a Oslo.
Ara que la guerra contra els Estats Units i Israel ha quedat en un segon pla, cada vegada hi ha més veus entre els sectors conservadors que exigeixen el retorn de la disciplina i el control de la vestimenta de les dones.
El fiscal de Teheran, Ali Salehi, va declarar la setmana passada que el poder judicial s’està preparant per emprendre accions legals contra cafès, restaurants i botigues de roba per "cometre actes contraris a la moral pública i vendre roba poc convencional". D’acord amb Iran International, un mitjà contrari al règim amb seu al Regne Unit, l’agost passat les autoritats van clausurar almenys 42 cafès, restaurants, botigues, clubs esportius i altres negocis en 17 ciutats en un termini de tres setmanes per presumptes violacions de les normes sobre el hijab i altres regles islàmiques.
També s’estan preparant per emetre una nova directiva que imposi l’ús obligatori del hijab a les universitats. Els campus es van transformar en centres de protesta durant el 2022 i les estudiants es van treure obertament el vel en desafiament a l’Estat.
Clergues intransigents
Molts d’aquests clergues i polítics intransigents exigeixen l’aplicació de la llei sobre el hijab i la castedat, la més severa de la història de l’Iran, finalitzada el 2024. Mai s’ha aplicat, ja que la seva implementació es va suspendre per temor que desencadenés protestes de la magnitud de l’aixecament Dona, Vida, Llibertat.
Fins i tot el mateix president iranià, Masoud Pezeshkian, s’ha pronunciat en contra de la imposició del hijab a les dones. "Els éssers humans tenen dret a triar", va dir el setembre del 2025 en una entrevista amb la cadena NBC. Ell mateix va reconèixer que la seva filla no estava d’acord amb ell. "Això significa que he d’obligar-la?", va preguntar. "Canviar el comportament és una qüestió cultural; es tracta de creences, no es pot crear una creença en les persones mitjançant la força", va insistir.
74 fuetades
Aquest posicionament l’ha portat a enfrontaments amb aquells clergues i polítics més conservadors. Però retornar a l’aplicació d’una mà de ferro contra les dones iranianes comporta riscos. Des de les protestes del 2022, la repressió política ha anat a l’alça culminant en un aixecament a finals de l’any passat per motius econòmics, en el qual van morir assassinades milers de persones per les forces de seguretat. Ara mateix, a més, el país persa s’enfronta a un moment de greu pressió econòmica, per la qual cosa la tornada a una vigilància policial agressiva als carrers podria generar un nou focus d’indignació pública. El règim dels aiatol·làs està fent els seus càlculs en un clima molt fràgil, mentre el fantasma de la guerra no ha abandonat el país.
Tot i que els carrers llueixin diferents, el règim no ha canviat. En els alts nivells, els càstigs a les dones continuen ben presents. La cantant iraniana Parastoo Ahmadi i vuit membres del seu equip de producció, inclosos músics, han sigut condemnats a 74 fuetades per actuar en un concert retransmès en directe pel canal de YouTube d’Ahmadi el 2024. "El que tenim en la llei islàmica és un sistema, per la qual cosa si volem combatre aquesta situació, hem de comprendre com funciona aquest sistema i com beneficia una part de la societat", assenyala Shaghayegh Norouzi, activista iraniana establerta a Girona, a aquest diari. El 2013, Mahmoudi va ser qualificada pels líders de la República Islàmica de "fugitiva antirevolucionària", titllant-la a la pràctica d’enemiga de l’Estat. "A l’Iran, les dones patim un apartheid de gènere, perquè som tractades com a ciutadanes de segona classe política, econòmica, i culturalment, pel simple fet de ser dona", recorda.
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