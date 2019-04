Vídeo: Així vam viure la jornada Esport i Salut

Diari de Girona reuneix experts en nutrició, medicina, entrenament, esportistes i altres professionals a l'Auditori de Girona



Practicar esport amb responsabilitat. Aquest és el missatge que va sortir de l'Auditori de Girona el passat 4 d'abril en la I Jornada Esport i Salut de Diari de Girona on destacats metges, tècnics i esportistes van parlar de les interaccions entre l'esport i salut. Des de la importància de la nutrició en l'augment de la longevitat de les persones del doctor Ivan Ibánez o com arriben de ser necessàries, fins al punt de salvar moltes vides, les proves cardiològiques del seu col·lega Ramon Brugada fins a les rutines d'entrenament d'esportistes com Esther Guerrero, Nan Oliveras i Toti Bes passant per les experiències del preparador físic Jesús Escosa, la fisioterapeuta Beti Ordén o la fundadora de Wikiloc Montserrat Jordi.

I, per tancar la jornada, l'emotiu relat de l'exciclista David Millar explicant el seu ascens a dalt de tot, victòries en etapes del Tour de França i en Mundials de ciclisme amb l'ajuda del dopatge, per acabar caient molt avall amb la sanció de dos anys i la posterior tornada al món professional, ja establert a Girona, com a impulsor d'un nou ciclisme més net. «La meva vida es pot resumir en tres capítols; un primer abans de la sanció, el segon quan vaig tornar a competir i un tercer que és, des de fa uns mesos, que estic tornant a fer un esport i el visc amb les mateixes sensacions de quan era un adolescent i em vaig enamorar del ciclisme», va dir Millar que va encoratjar la gent a fer esport perquè «gaudireu molt més de la vida». La jornada comptava amb el patrocini d'AndBank, Nous tràmits, Urbinium, Oliva Motor Girona i la Universitat de Girona; i la col·laboració de Montepio Girona, Frit Ravich i Genciana.