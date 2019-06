Un impuls a superar les autolimitacions

Corominas encoratja les assistents a aconseguir els reptes i no posar-se barreres

RAQUEL GIRONÈS | GIRONA Superar les autolimitacions que es posen les dones. Aquest és el missatge que va llançar la directora d’Àrea de Negoci de CaixaBank a la Garrotxa i el Ripollès, Cèlia Corominas, durant la seva ponencia a l’eWoman per encoratjar les assistents a aconseguir els seus objectius. «Les dones hem de treballar les nostres limitacions, les que ens autoimposem, que són l’exigència i el perfeccionisme», va afirmar.

En la seva intervenció, Corominas va explicar que en diferents moments de la seva trajectòria professional ha hagut de superar les pors que l’autolimitaven a créixer i encarar nous reptes. Va començar a treballar a les oficines de CaixaBank de la Jonquera, Figueres i Roses, on en aquest últim lloc va ser la directora. El primer gran pas el va fer quan es va convertir en la cap de zona. Aquí li va sortir la primera por. «Pensava que no estava preparada per això, però amb els meus neguits vaig acceptar l’oportunitat», va explicar.

Tres anys després li van proposar ser la Directora d’Àrea de Negoci de la Garrotxa i el Ripollès. «Quan et proposen un càrrec com aquest, penses que per què tu si hi ha moltes persones que ho poden fer millor i que estarien encantades de fer-ho», va explicar. Corominas va destacar que moltes vegades «tenim una sèrie de pors» que ens limiten. Ella va tenir la sort de tenir gent al seu costat que la va animar a no deixar escapar aquesta oportunitat. Un company li va enviar un missatge que la va acabar de convèncer. Es tracta d’una frase cèlebre d’en Richard Branson, propietari de la marca Virgin, que diu el següent: «Si algú t'ofereix una oportunitat increïble però no estàs segur que puguis fer-ho, digues que sí, i després aprèn com fer-ho».

D’altra banda, la ponent també va parlar sobre les línies de treball de CaixaBank per promoure la diversitat a la plantilla. «Treballo en una empresa on la diversitat és una realitat i no una tendència, i treballo en una empresa on cobro el mateix que un home per fer la mateixa feina», va confessar. I així ho avalen les dades. Des de l’any 2015, s’han incorporat a CaixaBank uns 2.000 joves d’edats compreses entre 25 i 30 anys, dels quals més del 50% són dones. A les comarques gironines, el 65% de la plantilla són dones i, concretament a la zona de la Garrotxa i del Ripollès, el percentatge és del 75%. Corominas gestiona 18 oficines, de les quals hi ha nou directors i nou directores, i les subdirectores totes són dones. «A la meva zona trenquem tots els esquemes», va explicar.

A dades generals, actualment el 53,8% de la plantilla de l’entitat són dones i el 39,9% ocupen posicions directives. «Aquestes són xifres positives si tenim en compte que a Espanya el percentatge de dones directives és del 27% i a la resta d’Europa del 26%», va destacar Corominas, afegint que «tenim molts deures pendents». Finalment, la ponent va animar a les assistents a «deixar volar les il·lusions», a no posar-se límits i a buscar l’equilibri entre la vida personal i laboral.