La lluita contra Goliat sense pressa, sense por i sense límits

Meritxell Bautista, CMO a Fibracat, va explicar com va decidir abandonar una multinacional amb un bon sou per prendre les regnes i passar «de ser una dona amargada i trista a dona alliberada que viu intensament i em converteixo en la dona de la meva vida»

JESÚS BADENES | GIRONA Un canvi transcendental no exempt de risc es converteix en el camí cap als teus somnis. Meritxell Bautista, CMO i cofundadora de Fibracat, va reflexionar sobre l'èxit a partir de la seva pròpia experiència professional i personal, assenyalant específicament aquells punts com la riquesa, el sou o la posició social que realment no ho són. Amb una ­po­nència que portava per títol Sense por a Goliat, va assegurar que, per ­tenir èxit a la feina, «s’ha d’estar ­preparat intel·lectualment però, també, emocionalment i mental».

Va explicar que amb només 18 anys, mentre estudiava, va començar a treballar en una multinacional com a administrativa. «En un àmbit laboral masculinitzat, em deien la nena», va comentar. Bautista va passar per grans emprese,s Whirpool, New Pol, i LG, una multinacional coreana amb una cultura de treball molt intensa.

Amb 28 anys era una directiva d'èxit: guanyava molts diners, tenia un equip de 23 persones a càrrec seu, tots homes, i era molt admirada. «Potser era una directiva d'èxit, però no suportava la meva vida», va dir visiblement emocionada. «Als 30 em vaig reinventar: em separo del marit gandul, deixo de fumar i m'aprimo. Passo de ser una dona amargada i trista quan se'n va a dormir, i em converteixo en la dona de la meva vida. Visc amb plenitud», va advertir.

En la seva reflexió, la directiva va explicar que tothom és «la mitjana de les cinc persones amb qui manté més contacte». Un discurs que es va tornar ple de moments d’emoció, on se li entretallava la veu malgrat un relat perfectament construït. En el seu cas va situar com a primer referent «la Lolita», directiva de Philips España, «una dona que no em feia el dinar, ni em recollia en sortir d'escola perquè estava treballant», va afirmar després de revelar que aquella executiva era la seva mare. Una dona que sempre treballava, en un ofici similar al de la filla, però que sempre hi era quan calia ser-hi.

A partir d'aquest punt Bautista també va dedicar part de la seva ponència a explicar l'aventura de fundar Fibracat. Va fundar el 2014, amb Josep Olivet, el seu segon referent, un operador de telecomunicacions amb capital 100% català i amb seu a Manresa. Bautista es va definir com una eWoman a full time, una mare i una directiva agressiva que ho va deixar tot a Madrid, on tenia un lloc executiu important.

No parla de vertigen pel canvi d'estatus ni de situació personal sinó que es defineix com a dona guerrera disposada a plantar cara als Goliats del sector: les grans empreses de telefonia, de dades i del transport de les comunicacions. Diu que la vida és plena de Goliats per vèncer i que les dones n'han i n'hauran de vèncer molts, de Goliats, d’interns i externs.

Es defineix com a optimista però realista, Meritxell Bautista inverteix en positiu, disposada a competir sense complexos. La mostra d'això és l'expansió que des de Manresa ha tingut la seva empresa arreu de la geografia catalana.

Fibracat aterrarà en les pròximes setmanes a Girona i Bautista augura que serà líder, com ja ho és en les ciutats on està implantada. «Fibracat és com una dona forta i que creu en si mateixa; amb un 60% de dones en el seu equip directiu; que sent la por però la manté viva», va definir.

A la multinacional coreana LG no es creien que volgués deixar una posició on mou milions d'euros per fundar una companyia des de zero a Manresa amb el seu home i la seva sogra. «El primer any pensava que havia abandonat la meva carrera professional. Però llavors vaig descobrir que la meva gran aventura professional tot just començava», va explicar. Assegura que volen convertir Fibracat en l'operadora de referència a Catalunya. «Als 40 anys sento que he tingut èxit, perquè soc mare de dos nens preciosos, perquè estic enamorada del meu marit, perquè em poso al centre de la meva vida», va dir. «Tots som guerrers i guerreres que lluitem contra Goliats, sense pressa, sense por i sense límits», va concloure.

Una empresa innovadora

Fibracat és el primer operador global de telecomunicacions 100% català que ofereix serveix d’internet fibra òptica, telefonia fixa i mòbil i TV online. Nascut el 1999 i immers en un ambiciós pla d’expansió que l’està portant a ser present a tot Catalunya, Fibracat està desplegant el seu servei de fibra òptica a totes les ciutats catalanes, des de Barcelona fins a qualsevol municipi amb més de 1.000 habitants. L’1 de juliol Fibracat arribarà a 20 milions de llars de tot Espanya, amb absoluta cobertura de telèfon mòbil i roaming gratis a la UE, i amb acord amb més de 380 operadors a escala mundial.