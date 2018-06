Un gol de Poulsen permet Dinamarca batre el Perú, que falla un penal

La selecció danesa es va quedar amb els tres punts del debut del Mundial de Rússia 2018 davant el Perú (0-1), dins d´un Grup C en el qual comparteix posicions de vuitens amb la favorita, França, gràcies a un gol de Yussuf Poulsen en la segona part i després de sortir airosa de les moltes opcions peruanes, inclòs un penal fallat al final de la primera meitat.

Després de 36 anys d´espera, el quadre sud-americà ho va posar tot per emportar-se la victòria en el seu retorn a la Copa del Món. Tot menys el més important. Els va faltar punteria als de Ricardo Gareca, amb les millors ocasions i una pena màxima fallada per Cueva, xiulada pel VAR, a la vora del descans. Tot just va sumar paperetes Dinamarca, però van guanyar l´esquena a la defensa rival a l´hora de partit per apuntar-se el debut al Mordòvia Arena. Poulsen va superar en el mà a mà Gallese per donar tres punts vitals a la seva selecció.