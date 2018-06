La guerra oberta del Palamós arribarà a la justícia

La roda de premsa de divendres passat que va convocar el president del Palamós, Joan Pau Pérez, ha escalfat encara més els ànims de l'oposició, que no pensa llançar la tovallola. L'ajornament per segona vegada de la moció de censura que volen tirar endavant el grup Junts pel Degà ha servit per llançar més benzina al foc i l'encreuament d'acusacions és constant. Joan Pau Pérez va explicar que els procediments de Junts pel Degà per presentar les dues mocions de censura no havien estat els correctes segons els reglaments més actualitzats del club i que l'oposició es regeix pels estatuts antics. «Les dues mocions de censura estan mal fetes, plenes d'imperfeccions i no les acceptem».

El president va argumentar per què van ajornar aquesta segona moció de censura contra la Junta Directiva amb els següents motius. «En la primera moció el senyor Pere Aliu no especifica a qui va dirigida la moció». Joan Pau Pérez va dir que « el següent incompliment en el document no posa que és una moció de censura sinó que se li demana al soci fer una assamblea extraordinària». En la roda de premsa de divendres, Joan Pau va dir que en la segona presentació de moció « les signatures no van acompanyades del DNI compulsat». L'actual president del Palamós va dir que « tot el que fan Junts pel Degà està ple de confusions, no fan la feina ben feta i quan la facin convocarem la moció de censura»

També va assegurar que « alguns socis m'han dit que si la moció està mal feta no es convoqui i per respecte a ells aixó ho farem». Joan Pau Pérez va criticar al grup de Pere Aliu dient que « no pot ser que una persona ens digui que ens controlarà amb una lupa i aquest mateix senyor no sàpiga presentar una moció de censura amb punts i comes». La rèplica de Junts pel Degà en veu del soci Pere Aliu no es va fer esperar. Va explicar a aquest diari que «tot el que diu en Joan Pau ho neguem rotundament».