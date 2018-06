Jorge Lorenzo es reivindica a Montmeló

El pilot mallorquí Jorge Lorenzo va aconseguir la seva primera millor classificació d'entrenaments al manillar de la Ducati Desmosedici GP18 en ser el més ràpid en la segona classificació per al Gran Premi de Catalunya de MotoGP que es disputa al circuit de Catalunya. Márquez va estar a punt d'aconseguir ser el millor venint des de la primera classificació, quelcom que no ha aconseguit encara per ningú, després que una caiguda en els tercers entrenaments lliures l'obligués a passar per la primera classificació.

Lorenzo va protagonitzar un temps d'1:38.680 per superar en 66 mil·lèsimes de segon el cerverí. Márquez va tornar a protagonitzar una de les seves espectaculars salvades en l'últim revolt de l'última volta al traçat, abans d'haver de disputar per primera vegada en tres anys la primera classificació, en tancar-se la direcció de la seva moto. Amb la cama a terra i recolzant per dues vegades la mateixa amb contundència sobre l'asfalt, el líder del mundial va aconseguir salvar la caiguda i concloure els entrenaments sobre la seva Repsol Honda.

Jorge Lorenzo va fer la seva primera entrada a box i pels gestos que se li van veure no semblava estar gaire content amb el rendiment de la moto -pneumàtic del darrere- i després d'una sèrie de canvis, entre ells un nou pneumàtic del darrere, va tornar a pista, on el pilot de Repsol Honda marcava aleshores el ritme amb unes derrapades espectaculars. La reprimenda va tenir efecte perquè mentre Marc Márquez va rebaixar el seu registre unes mil·lèsimes per situar el rècord en 1:38.746, el de Ducati va parar el seu millor cronometre en 1:38.680, nou rècord absolut del traçat, que ja cap dels seus rivals va poder rebaixar i es va acabar emportant la 'pole position'.

Així, la primera línia va ser per a Lorenzo, amb Márquez i Dovizioso al seu costat, per davant de Maverick Viñales, Andrea Iannone i Danilo Petrucci, amb Valentino Rossi, Johann Zarco i Tito Rabat en la tercera.



Isaac Viñales sortirà 21è

El pilot francès Fabio Quartararo (Speed Up) va aconseguir la 'pole position' al Gran Premi de Catalunya, primera que aconsegueix des que corre a Moto2, arravassant en els últims minuts a un Àlex Márquez que sortirà segon, per davant d'un Marcel Schrotter que tanca la primera fila. Quartararo no aconseguia una 'pole' des del Gran Premi de França, a Le Mans, de 2015 i en Moto3; però aquesta vegada va volar a Montmeló per superar tant a Márquez com a Schrotter i al pilot de l'Sky Racing Team VR46 Francesco Bagnaia (Kalex), que va anar de menys a més però sortirà des de la segona fila de la graella.

El gironí Isaac Viñales sortirà al circuit català des de la 21ena posició, mentre que les primeres files les completaran Binder, Pasini i Xavi Vierge.



Bastianini lidera i Arenas, 19è

El pilot gironí no va tenir el seu millor dia en els entrenaments oficials i haurà de remuntar.. L'italià Enea Bastianini es va quedar amb el millor temps per davant de l'espanyol Jorge Martín, qui malgrat patir una nova caiguda al principi de la sessió oficial va poder aconseguir la segona plaça. Completarà la primera línia Tatsuki Suzuki.