Lorenzo s'imposa amb autoritat a Montmeló

L'espanyol Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) ha tornat a treure el "martell", per segona vegada consecutiva, per imposar-se amb autoritat i en solitari al Gran Premi de Catalunya de MotoGP, per davant del seu compatriota Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) i de l'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

Lorenzo, que ja suma els mateixos punts que el seu company Andrea Dovizioso, seixanta-sis, i és setè a la classificació provisional del mundial, ha protagonitzat una carrera impecable i ha acabat amb gairebé quatre segons i mig d'avantatge sobre Márquez, que amb la segona plaça augmenta el seu avantatge en la classificació provisional del mundial fins als 27 punts sobre Rossi.

Marc Márquez, un dels pocs que ha optat pels compostos de pneumàtic dur tant davant com darrere en lloc de tou en els dos eixos, ha estat el més ràpid en la sortida des del centre de la pista, per on ha superat a Jorge Lorenzo, autor del millor temps d'entrenaments, que s'ha vist superat també a final de recta per un valent Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), encara que el pilot de Ducati no ha esperat que conclogués la primera volta per superar l'italià i posar-se després de l'estela del de Repsol Honda.

En l'apurada de frenada de la recta de meta després del primer gir ha arribat el moment per a Jorge Lorenzo que, sense perdre els nervis en cap moment, s'ha col·locat líder, el seu objectiu prioritari per poder marcar el ritme del que era capaç i exercir novament de "martell" de la categoria.

Abans, a la sortida, el gironí Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) no ha estat molt encertat i des de la quarta plaça ha caigut fins a la desena a la primera volta, superat per un nodrit grup de pilots.

Abans d'arribar-se al equador de la prova la cursa ja estava pràcticament tot beneït amb un Jorge Lorenzo que ha marcat un ritme constant insostenible per a Marc Márquez, que en "mode campionat", ha pensat més en consolidar els punts de la segona plaça que en tornar a arriscar-se a una caiguda com quinze dies abans a Mugello (Itàlia).

Còmodes Lorenzo, Márquez i Rossi en les tres primeres posicions, Pedrosa i Crutchlow s'han barallat per la quarta plaça fins a l'últim metre i se ll'ha acabat adjudicant en propietat el britànic, que ha avançat l'espanyol en el divuitè gir.

Una volta més tard Tito Rabat, que era novè, s'ha vist forçat a la retirada al cremar la seva Ducati Desmosedici GP17 al final de la recta del traçat de Montmeló, una llàstima, ja que el barceloní ha protagonitzat un cap de setmana pràcticament impecable entre els millors de la categoria reina del motociclisme.

La victòria de Jorge Lorenzo ha resultat inapel·lable, per davant de Marc Márquez i Valentino Rossi, amb Dani Pedrosa cinquè, Maverick Viñales a la sisena plaça, Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17), novè, i Pol Espargaró (KTM RC 16), onzè, entre els espanyols. La cursa ha resultat molt més accidentada del que podria semblar inicialment, doncs a la primera caiguda del finlandès Mika Kallio (KTM RC 16) després s'han unit les de Sylvain Guintoli (Suzuki GSX RR), Thomas Luthi (Honda RC 213 V), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), Xavier Simeon (Ducati Desmosedici GP16), Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), Bradley Smith (KTM RC 16), Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), Franco Morbidelli (Honda RC 213 V) i Hafizh Syahrin (Yamaha YZR M 1).