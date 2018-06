Quartararo vola en el seu primer triomf a Moto2

El pilot francès Fabio Quartararo (Speed ??Up) ha guanyat aquest diumenge el Gran Premi de Catalunya a Moto2 a l'imposar-se al portuguès Miguel Oliveira (KTM), que sortia dissetè, i l'espanyol Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que ha fet podi però ha estat lluny de poder lluitar pel triomf.

Márquez ha sortit bé des de la segona posició de la graella i ha liderat la cursa fins que a falta de 15 voltes el lusità Oliveira s'ha decidit per passar al català, al que seguia amb facilitat estudiant per on passar. També Quartararo ha optat per passar al de Cervera i a deu voltes del final el gal ha agafat la primera posició per no deixar-la.

El petit dels germans Márquez sí que ha aconseguit retenir la tercera posició del podi. Va aguantar els atacs de Marcel Schrotter (Kalex) i de l'espanyol Xavi Vierge, company de l'alemany, quart i cinquè respectivament, per signar el quart podi en el que va de campionat i millorant la cinquena posició de Mugello.

Calcant les seves voltes, Quartararoha estat imparable i obrint forat en el liderat per aconseguir la seva primera victòria, i primer podi, en el que va de Mundial. La seva millor posició fins al moment era una vuitena posició a Le Mans, al Gran Premi de França, però al Circuit de Barcelona-Catalunya el de Niça ha volat. De fet, és el seu primer triomf al Mundial després de dos podis, dues segones posicions, en Moto3 el 2015.

Segon ha estat Oliveira, culminant una gran remuntada iniciada a la sortida, on s'ha cruspit diversos pilots. El de l'equip Red Bull KTM Ajo ha entrat còmode a meta, sense poder atrapar Quartararo però sense patir per darrere. Ara, el lusità es posa segon al Mundial a un sol punt d'un Francesco Bagnaia (Kalex), vuitè.

La pitjor part per Oliveira ha estat quan, amb la carrera acabada i a final de recta, quan celebrava el seu podi, ha estat atropellat per Simone Corsi, que l'ha obligat a anar fins al parc tancat en una 'scooter'. Però més ha patit en cursa Bagnaia, lluny del seu millor nivell, i que ha salvat pels pèls el liderat.

D'altra banda, Joan Mir (Estrella Galicia 0,0) ha caigut quan rodava en novena posició i no ha pogut donar continuïtat als seus dos podis a Le Mans i en Mugello, tercer en les dues cites. També ha caigut Jorge Navarro (Kalex), que no ha tingut un bon cap de setmana ni una bona carrera a Montmeló.