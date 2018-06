Victòria sense lluïments de França

La selecció francesa va aconseguir una soferta victòria davant Austràlia amb un gol de penal d´Antoine Greizmann i un altre de Paul Pogba, tots dos arbitrats pel VAR, al Kazan Arena, sumant els seus primers tres punts en aquest Mundial de Rússia 2018.

El combinat de Didier Deschamps jugava el seu partit número 60 en els Mundials i va estar a punt de donar la sorpresa i caure davant els australians. L´equip dirigit per Bert Van Marwijk va plantar cara a la campiona del Món de 1998 amb l´històric Tim Cahill, de 38 anys, encara en les seves files.

Mbappé va tenir la primera gran ocasió del partit en els primers cinc minuts amb una bon internada per la banda dreta. Kruse, Rogic i Leckie van forçar nombroses faltes a la frontal creant un perill constant a la porteria de Lloris. Mooy va tenir dues grans ocasions que el porter del Tottenham va salvar, l´última just abans que arribés el descans amb els de Deschamps demanant l´hora.

En canvi, la segona meitat va estar marcada pels gols i el VAR. Al minut 56, el videoarbitratge va assenyalar un penal sobre Griezmann que la mateixa estrella atlètica, protagonista durant tota aquesta setmana, va anotar. Aquesta diana va semblar liquidar el partit, però una mà molt innocent i innecessària d´Umtiti dins de l´àrea va donar l´oportunitat a Austràlia de somiar gràcies al gol de Jedinak al 60.

Els de Van Mawjik van confiar en la seva forta defensa per neutralitzar l´atac francès i portar-la menys un punt. El partit per als favorits no anava per bon camí i el seleccionador fins i tot va retirar del terreny de joc un Griezmann fluix. No obstant això, Pogba va fer el segon gol en el minut 80 després que la pilota rebotés en un central colant-se a la porteria de Mathew Ryan, després de tocar el travesser i que la tecnologia de gol determinés que l´esfèrica havia entrat en la seva totalitat. Patiment per França, que haurà de pujar el nivell si no vol més ensurts.