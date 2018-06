El Bescanó perd a Argentona i veu com se li escapa l'ascens a Primera Catalana

El Bescanó va dir ahir a la tarda adeu al somni de pujar per primera vegada a la seva història a Primera Catalana. Un gol de l'Argentona al minut 82 va decantar la balança d'una eliminatòria extremadament igualada (0-0 a l'anada) i va deixar els gironins sense un ascens que van tenir a tocar.

Sobretot a la primera meitat, quan l'equip entrenat per Miquel Hereu les va tenir de tots colors per obrir el marcador. Totes les que no van tenir en el duel d'anada les van tenir en 45 minuts, aquesta vegada amb Sanku com a referència ofensiva. La primera mitja hora dels bescanonins va ser intimidant, tancant el conjunt local, ajudat des de la graderia per la seva afició, al seu propi camp. Va ser Sanku el jugador que més ocasions va tenir. Va errar situacions clares de gol que haguessin desencallat totalment una eliminatòria que, com era de preveure, es va decidir per detalls.

A la represa, el duel s'equilibrava i s'esbojerrava per moments. Dins aquestes anades i vingudes, sobretot en els últims minuts, quan semblava que el gol havia de caure en una porteria o l'altra, va ser el conjunt maresmenc el que va encertar. En una jugada embolicada després d'una centrada lateral, el local Cristian va ser el més ràpid dins l'àrea per, després d'anticipar-se a la defensa gironina, posar la punta de la bota i donar l'ascens al seu equip.

El Bescanó seguirà un any més a Segona Catalana després d'una temporada fregant la perfecció.