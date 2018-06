Jorge Lorenzo continua en estat de gràcia i venç a Montmeló amb la Ducati

Jorge Lorenzo, que va anunciar, fa quinze dies, que fitxava per Honda de cara a la propera temporada, sembla que s'hagi tret un pes de sobre amb aquesta decisió i, si en el passat Gran Premi, a Itàlia, aconseguia la primera victòria en una temporada i mitja amb la marca italiana, ahir, a Montmeló, va repetir actuació, dominant de principi a fi una cursa per davant del que la propera temporada serà el seu company d'equip, el català Marc Márquez.

El pilot de Roses Maverick Viñales, tercer classificat al Mundial abans de començar la prova catalana, va acabar en sisena posició, després de perdre dues posicions en carrera, però manté el tercer lloc al Mundial de MotoGP, per darrere Márquez i Rossi, essent la lectura més positiva que es pot fer del Gran Premi del rosinc. Viñales va haver de rectificar, durant tot el Gran Premi, una sortida pèssima que l'havia portat fins al desè lloc, que el deixava sense opcions de lluitar amb els capdavanters.

Lorenzo, que havia aconseguit la pole position el dissabte, sortia des de la primera posició de la graella de sortida, posició que només va perdre en els primers compassos de la cursa, quan en la sortida Márquez i Iannone el van superar. A l'inici de la segona volta, però, es tornava a posar líder i començava una de les curses que més li agraden: marcar un ritme alt i impedir que ningú el segueixi.

I així va ser. El grup de pilots es va anar estirant, sempre darrere Lorenzo, amb Márquez i Dovizioso intentant seguir-lo, cosa que només va poder fer el de Cervera, ja que l'italià va anar per terra, deixant, la tercera posició en safata per a Valentino Rossi. La lliuta estava la darrere, amb Viñales intentant connectar amb Pedrosa i Crutchlow per aconseguir posar-se en quart lloc, però al final el Gran Premi es va fer curt.



Arenas i Viñales, per terra

En les categories inferiors, a Moto2, Isaac Viñales (Kalex) va quedar-se sense puntuar en anar per terra en una cursa que va guanyar Fabio Quartararo, seguit de Miguel Oliveira.

A Moto3, el pilot de Girona Albert Arenas, va protagonitzar un accident juntament amb Aron Canet i Niccolò Bulega, anant tots tres per terra en la sisena volta de la prova. La victòria va ser per a Enea Bastianini i Bezzecchi segueix liderant el Mundial.