Per segon any consecutiu Kike Siscar es va emportar ahir la victòria en el Memorial Santi Silvas de tennis en cadira de rodes que s'organitza a Olot per iniciativa de Tommy Robredo. Siscar va superar en la final Juan José Rodríguez per 6-2/6-1. En el torneig sub14, el madrileny Alejandro Verdasco va guanyar en categoria masculina i la valenciana Lidon Amurrio en la femenina.