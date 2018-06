El palamosí Carlos López supera la barrera dels 60 gols en una temporada

Es diu aviat: màxim golejador del futbol català amb 53 gols i, atenció, tots ells marcats en només una volta de campionat a QuartaCatalana. El seu equip, el Navata, es va imposar per un contundent 1 gol a 10 al Vilafant en l'últim partit de lliga i ell va anotar les deu dianes per posar un punt i final excel·lent a nivell col·lectiu i individual. La voracitat golejadora del davanter palamosí Carlos López no s'atura i continua més viva que mai. Porta el gol a la sang i als seus 31 anys ho ha demostrat amb escreix marcant més de seixanta gols en una sola temporada, unes xifres absolutament demolidores. A més, però, Carlos López va marcar 6 gols amb el Girona C a Segona Catalana a la primera volta, i ha acabat la temporada fent-ne 4 més amb els veterans del Palamós. En total, 63 gols.

Aquest explosiu davanter compta amb una llarga experiència en un munt d'equips perquè, a banda de jugar amb l'equip del seu poble, el degà, també ha defensat les samarretes de la FE Figueres, La Jonquera, l'Eivissa o el Formentera, a més a més de provar l'aventura a l'estranger a les files de l'SJK Seinäjoki finlandès de la Primera Divisió del país. Aquesta temporada, Carlos López pot presumir d'haver col·laborat amb les seves dianes a celebrar dos ascenos, amb el Girona C a Primera Catalana i a la Tercera Catalana amb el Navata. En aquest darrer equip, els registres del palamosí han estat, senzillament, espectaculars i dignes d'elogi.

Arribat al club de l'Alt Empordà en el mes de gener després de la seva baixa del Girona C, on havia anotat sis dianes, Carlos López des del minut 1 no ha parat de celebrar gols i més gols amb el Navata (Quarta Catalana), convertint-se en un dels artífex de l'ascens i en el màxim golejador de la categoria amb 53 gols. Carlos López ha jugat 19 partits a les ordres de Manel Cabezos i ha anotat 53 gols que, sumats als 6 que va fer amb el Girona C, s'enfilen a la xifra gens menyspreable de 59 gols. Els alt-empordanesos i particularment el protagonista van acomiadar el curs de manera contundent apallissant per 1 a 10 el Vilafant amb un ple de gols del palamosí, un Carlos López que en les 19 participacions amb el Navata, només en tres partits s'ha quedat sense sucar.

En canvi, en les altres jornades on López sí que ha vist porta, en moltes ocasions no n'ha tingut prou de fer només un gol, per exemple, i a banda dels 10 gols marcats en la darrera jornada, «Super» López en un partit va fer sis gols, en quatre partits en va fer 5, en dos partits en va fer quatre i en un partit en va fer tres. Cal dir que el Navata ha finalitzat segon del grup 30 de Quarta Catalana amb 80 punts i convertit en l'equip més golejador amb 123 gols.

Mentrestant i per seguir matant el cuquet de fer gols fins als últims dies de la temporada, el davanter palamosí fa uns dies va donar el sí als veterans del Palamós, que el passat diumenge dia 10 de juny van comptar amb un davanter de luxe per jugar el VII Torneig Lloreda de Badalona, on es va trobar rivals de la talla del Barça, Girona, Espanyol i Eibar. La participació de Carlos López al costat dels Edu Aguilar, Xavi Molas, Epitié, Bayona, Nieto, Robi i companyia, va ser clau per aixecar la copa de campió. En el primer partit davant els veterans de l'Eibar (2-2), Carlos López va fer un gol; en el següent contra l'Espanyol (2-0), un altre; mentre que en la final contra el Barça (2-0) va tancar la seva excel·lent temporada amb un doblet.

Per tant i resumint: 6 gols amb el Girona C, 53 amb el Navata i per posar-hi la cirereta, 4 amb els veterans del Palamós CF per sumar un total de 63 gols. Amb aquests registres no sorprèn gens ni mica que a Carlos López ja li hagin caigut ofertes per tornar a escalar categories en el món del futbol.