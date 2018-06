Pitu Comadevall accepta el repte de liderar el Llagostera a Tercera divisió

El Llagostera ha anunciat aquest matí una renovació d'impacte: Pitu Comadevall seguirà una temporada més de blaugrana tot i el descens a Tercera divisió. El saltenc, tot i tenir ofertes de categoria superior (una de les propostes era de l'Olot, a Segona B), ha acabat acceptant les condicions d'Oriol Alsina, que està fent un equip amb garanties de lluitar, com a mínim, a la part alta de la categoria. Pitu s'afageix a una plantilla que ja té confirmats aquests altres noms: Marcos, Flere, Pol Gómez, Maynau, Maymí, Carbó, Tarrenchs, Campeny, Ousman, Mario, M.Medina, Josu, Viale, Cunill, Maik, Chico i Arimany.

Pitu va arribar al Llagostera el 2012, hi va viure l'ascens a Segona A (és l'únic supervivent d'aquella plantilla que va superar el Nàstic el 2014) i i el 2016, amb l'equip de nou a Segona B, va protagonitzar una aventura de mig curs al Pune City de la Lliga Índia. Acabada aquella etapa va tornar al club blaugrana, on hi seguirà un curs més. El migcampista saltenc, de 34 anys, es va formar al Barça, amb qui va arribar a debutar a Primera en l'últim partit de la temporada 2004/05 a San Mamés, amb Frank Rijkaard d'entrenador. També ha jugat amb Girona, Las Palmas, Gavà, Badalona i l'Hospitalet.

Amb Pitu lligat, ara el que encara falta concretar al Llagostera és el nom de l'entrenador que assumirà el repte de tornar els blaugranes a Segona B, una vegada tancada l'etapa d'Òscar Álvarez a la banqueta de l'equip (tot i que segueix al club assumint d'altres responsabilitats).