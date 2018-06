El Barça presenta avui l'exjugador Eric Abidal com a nou secretari tècnic

Eric Abidal, nou secretari tècnic del Barça, serà presentat aquest migdia, en un acte en el qual també hi seran presents el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, i el mànager esportiu de futbol, Pep Segura. La nova etapa d'Abidal es va iniciar ahir. El francès es va reunir amb el seu ajudant, Ramon Planes, i amb Segura, així com amb el grup d'observadors que assistirà al Mundial de Rússia. Sobre la taula hi ha una sèrie de qüestions a resoldre després que Griezmann, que havia de convertir-se en el principal reforç blaugrana aquest estiu, hagi decidit seguir a l'Atlètic.