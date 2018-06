Alberto Alonso: El cos més perfecte del món

En sentir, o llegir, el títol campió mundial de culturisme la primera pregunta que sol venir al cap de molta gent és preguntar-se si «això vol dir ser la persona que està més forta del món?». I la millor persona per respondre-la és el gironí Alberto Alonso que, aquest passat cap de setmana, ha guanyat el títol mundial a Vicenza (Itàlia) completant un palmarès que ja incloïa èxits com cinc títols de campió d'Espanya absolut, un subcampionat europeu i un quart lloc en la seva anterior participació en el mundial de l'especialitat. «No, no vol dir tenir el cos més gran o més musculat, és una qüestió de tenir un cos molt harmònic en tots els aspectes que puntuen els jutges com musculació, definició, volum, proporció, simetria...», detalla Alonso, que competeix en culturisme des de fa dues dècades i que ara, amb el seu primer títol mundial a la butxaca, podrà fer el salt definitiu al professionalisme que, en certa manera, ja va començar fa un parell d'anys quan va deixar la seva feina de perruquer per dedicar-se només al culturisme. «Fins ara als matins feia d'entrenador personal i a les tardes em dedicava als meus entrenaments, però ara deixaré de fer d'entrenador personal perquè entrant al circuit professional cobres uns diners cada cop que quedes entre els sis primers de les diferents competicions», detalla Alberto Alonso que té 38 anys i a Vicenza va guanyar tant en la seva categoria (va en funció de l'alçada) com en la classificació absoluta.

Alberto Alonso és conscient de l'estigma que, durant anys, ha caigut sempre sobre de la gent que, com ell, passa un grapat d'hores al dia aixecant peses en un gimnàs. Però, l'ara campió del món està convençut que això ha canviat, i ho seguirà fent, en una societat on cada vegada la gent es cuida més. «El culturisme és cada cop més conegut, la gent el coneix i j ja el veu com un esport», diu Alberto Alonso, que s'entrena al gimnàs Nou Model de Girona i que va entrar en contacte amb aquest món el 1996, quan tenia 18 anys. «Jo sempre havia aixecat peses, de jove el meu esport era el judo i els combinava tots dos fins que va haver-hi un moment que em vaig decantar pel culturisme·, recorda Alonso, que l'any 2000 va començar a competir oficialment i ara, ja amb 38 anys, no veu gens proper el final de la seva vida esportiva. I més ara que es convertirà en professional. «No hi ha límit d'edat, fins i tot existeixen competicions de culturisme per a majors de 60 anys».

Alonso ha vist com, en els últims anys, els gimnasos de Girona estan molt més poblats de gent que abans. «El fitness està molt de moda, la gent ha pres consciència de la necessitat de cuidar el seu cos i de fer esport», recorda Alonso que, almenys en el seu cas, veu com molt natural el pas de modelar el cos al gimnàs a la competició. «D'una cosa passes a l'altra, estàs un temps treballant al gimnàs i cada cop veus com el teu cos està millor i arribar un moment que vols provar amb la competició», assegura l'esportista gironí que, precisament, en la seva entrada en competició ara fa 18 anys ja es va proclamar campió d'Espanya júnior.

Amb el pas del temps varen anar arribant els títols estatals absoluts, fins a cinc cops ha estat Alberto Alonso campió d'Espanya, i els reconeixements internacionals com el subcampionat europeu, el tercer lloc en el prestigiós Arnold Classic i ara, després d'haver estat quart l'any passat, ha arribat aquest títol mundial a Vicenza, on va compartir podi amb un culturista italià i un altre de francès. «La clau és no deixar mai de treballar, la constància és molt important», recomana l'esportista gironí que, durant molts anys, va combinar les hores de gimnàs amb la seva feina de perruquer per anar cremant etapes en el món del culturisme des d'aquells començaments del 1996 provinent del judo fins a arribar ara a l'elit mundial: «Al principi, gent del meu entorn va pensar que això d'anar al gimnàs només era un caprici temporal, però amb els pas dels anys he demostrat que no era així».

I tant que no ho era. Als 38 anys, Alberto Alonso és campió del món de culturisme i un dels noms que està ajudant a fer més popular un esport poc conegut, més enllà dels tòpics, fora dels gimnasos on s'entrenen culturistes com ell. En aquesta mateixa línia de donar a conèixer més el seu esport, l'any passat Alberto Alonso va protagonitzar «Culturismo real», un documental dirigit pel també gironí Marc Pineda on s'explica la seva filosofia i el camí que ha seguit en el món del culturisme.



Més gironins a Vicenza

A la ciutat italiana, sota les sigles de WABBA International, es varen disputar nombroses categories de culturisme i fitness. I, a banda del títol absolut d'Alonso, el blanenc Anselmo Cortado va ser segon en culturisme en la categoria de 50 a 60 anys, José García tercer en la de 40 a 50 anys i el regidor d'Esports de Tossa de Mar, Ignasi Sallés, la quarta posició en la categoria de man physique.