L'exjugador del Girona Imanol Idiakez és el nou tècnic del Saragossa

El Saragossa ha anunciat un acord amb l'exfutbolista Joseba Imanol Idiakez perquè l'entrenador es faci càrrec de la direcció tècnica de l'equip durant la temporada que ve, amb opció a un altre any. El tècnic arriba acompanyat de Mario Gibanel, com a segon entrenador. Idiakez va entrenar a equips com el Poli Ejido, el Real Unión o el Lleida fins que fa dos anys va marxar a Xipre per fer-se càrrec de l'AEK Larnaca. Ara torna al futbol espanyol per substituir en el càrrec a Natxo González, fitxat pel Deportivo. Idiákez, com a jugador, va militar al Girona (2004/05) a Segona B.