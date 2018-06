Pitu: «Ara hem de convèncer l'Oriol Alsina perquè sigui l'entrenador»

L'afició del Llagostera va rebre ahir al migdia la que, segurament, ha sigut la millor notícia de les últimes setmanes: Pitu Comadevall ha acceptat el repte de liderar l'equip a Tercera, rebutjant les diverses propostes que tenia per continuar jugant a Segona B (una de l'Olot). El migcampista saltenc, de 34 anys, és l'únic supervivent de la plantilla que el 2014 va celebrar l'ascens a Segona A en la promoció contra el Nàstic, i també va viure en primera persona els dos cursos a la categoria de plata. De fet, exceptuant la primera meitat del curs 2016/17, en què va jugar al Pune City a l'Índia, Pitu és el vaixell insignia del Llagostera, on milita des del 2012.

El jugador explicava ahir que «he tingut ofertes de Segona B però el Llagostera m'ha fet una bona proposta i sempre m'he sentit estimat i valorat en aquest club per tothom». Pitu també va explicar que «l'objectiu que ens hem de marcar és l'ascens. Una de les coses que em motiva és corregir el mal any que hem fet, amb el descens a Tercera, i poder deixar el Llagostera almenys allà on el vaig trobar, que era a Segona B». A banda de jugar, la proposta també li permetrà tenir una escola de tecnificació a Llagostera, amb sessions un cop a la setmana, que estaran obertes a nens entre les categories prebenjamí i infantil, siguin o no futbolistes del club.

Pitu, ara, pensa que qui ha de donar el pas és el director esportiu, Oriol Alsina, tornant a la banqueta dels blaugrana després de l'any sabàtic que s'ha pres aquesta temporada. «Entre tots l'hem de mirar de convèncer perquè els grans èxits que ha tingut el Llagostera han sigut amb ell d'entrenador», va subratllar. En aquest sentit va afegir que «l'Oriol encara té algun dubte, i hem de mirar que entre tots l'ajudem a fer el pas i sigui el tècnic de l'equip».

Format al planter del Barça, Pitu fins i tot va arribar a debutar a Primera amb Frank Rijkaard d'entrenador la temporada 2004/05, a San Mamés, en el darrer partit de lliga. Després va defensar les samarretes del Girona, Las Palmas, Gavà, Badalona i l'Hospitalet. A Llagostera hi va arribar el 2012 i només n'ha sortit una breu etapa de mig any el 2016 per provar fortuna a la Superlliga de l'Índia.

A banda de demanar que Alsina assumeixi la banqueta, Pitu Comadevall també va fer pública una altre petició: «una de les coses que em tirava enrere era el camp. Serà, segurament, el pitjor de Tercera i demanaria un esforç a l'Ajuntament o a qui correspongui per tal de canviar la gespa, que ja és molt vella, i posar una nova superfície d'última generació». Aquesta temporada Pitu ha entrenat nens d'escoleta a Vilablareix, i a partir del curs que ve farà tecnificació a Llagostera. «Sempre m'ha agradat, vaig parlar-ne amb l'Oriol, li va agradar la idea, i això és també una part de l'acord que m'agrada», assegurava ahir, satisfet, el futbolista gironí.