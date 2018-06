Abidal «M'he preparat molts anys per tenir aquesta oportunitat»

L'exjugador del Barcelona Eric Abidal va ser presentat ahir com a nou secretari tècnic del primer equip, i va assegurar que fa «anys» que es prepara per ocupar aquest càrrec. «És un plaer tornar al FC Barcelona, la meva segona casa. Vull agrair al club que hagi apostat per mi. És un càrrec important i m'he preparat durant molts anys per tenir aquesta possibilitat», va afirmar el francès. Josep Segura, director general del futbol professional de l'entitat blaugrana, va destacar que malgrat que Abidal s'estrena en el càrrec, fa temps que tenia l'objectiu de dedicar-se a la direcció esportiva. Per això, després de la seva retirada, es va treure el curs de secretari tècnic que imparteix la UEFA i es va dedicar a visitar els millors clubs d'Europa per conèixer la seva estructura i aprendre d'ells. Segura ha justificat l'elecció d'Abidal en el fet que «coneix el dia a dia del vestidor, controla el mercat futbolístic internacional i té ascendència al mercat futbolístic francès, que ara per ara és el que més alimenta les competicions europees».

L'exlateral també va destacar les seves virtuts per desenvolupar el seu nou paper: «Conec molt bé el vestidor, el que es necessita en el dia a dia, la gestió dels contractes, també tinc contactes i uns valors que puc compartir amb els jugadors». Preguntat pel frustrat fitxatge d'Antoine Griezmann, Abidal va optar per no contestar en la seva estrena com a secretari tècnic del primer equip. «No estem aquí per parlar de la decisió d'un jugador, sinó per muntar un equip que sigui competitiu», va indicar. Tampoc va revelar detalls de la planificació per a la temporada que ve. «He parlat amb l'entrenador (Ernesto Valverde), però no de jugadors, perquè tot el treball intern estava fet. No soc aquí per dir 'aquest sí' o 'aquest no'. És una feina d'equip i seguim el pla previst», va argumentar.

Eric Abidal relleva en el càrrec Robert Fernández, que finalitzava contracte i no ha estat renovat. Tampoc el seu adjunt, Urbano Ortega, el lloc del qual passa a ocupar Ramon Planes. «Hem cregut convenient començar una nova etapa amb una sèrie de persones que construiran una nova estructura tècnica», es va justificar el director general de futbol del Barça a l'hora de referir-se al canvi.