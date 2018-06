Llull i Navarro s'afegeixen al partit dels Gasol al pavelló de Fontajau

A poc a poc es van revelant els noms dels jugadors que acompanyaran Pau i Marc Gasol el 8 de juliol (20.00) a Girona en un partit a Fontajau que s'ha organitzat per rememorar l'All Star de l'NBA del 2015 a Nova York en el que, per primer cop a la història del bàsquet nord-americà, dos germans van protagonitzar el salt inicial.

La setmana passada, coincidint amb l'inici de la venda d'entrades (des dels 20 als 50 euros), es van coneixent els primers noms: Fernando San Emeterio (València) i Víctor Claver (Barça) en l'equip de Marc Gasol; i Felipe Reyes (Madrid) i Pierre Oriola (Barça) en el de Pau Gasol. Ahir se'n van conèixer dos més. Els de Sergi Llull (Madrid) i Juan Carlos Navarro (Barça) que jugaran tots dos amb l'equip de Marc Gasol que passa a tenir quatre jugadors.

A l'espera del que pugui anunciar en els propers dies, de moment els dos equips només han fet públics noms de jugadors ACB tot i que en el partit del 8 de juliol també hi haurà jugadors d'equips de l'NBA. Un que té molts números de ser-hi, si la lesió muscular que es va fer en el tram final de la temporada no ho impedeix, és Ricky Rubio. Ara fa algunes setmanes, el base dels Utah Jazz de l'NBA va penjar un vídeo a les seves xarxes socials explicant que seria a Girona, però llavors els organitzadors del Pau vs Marc encara no havien fet públic cap nom i el base català va esborrar-ho.

Amb les entrades a 20 i 50 euros en un pavelló amb més de 5.000 localitats, és factible que el partit doni beneficis econòmics i, en aquest cas, la idea de Pau i Marc Gasol és que aquests diners reverteixin en clubs de bàsquet base amb pocs recursos. El caràcter benèfic del Pau vs Marc serà vehiculat a través de la fundació que tenen els dos germans. La Gasol Foundation centra les seves iniciatives en la promoció d'hàbits saludables amb programes com «Zero Obesitat Infantil» que treballen per aconseguir un canvi sostenible i saludable en l'alimentació de famílies en risc d'exclusió social.