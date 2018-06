L'Olot 2018-19 començarà a treballar el 13 de juliol

L'Olot va informar ahir de tots els detalls de la pretemporada 2018-19. El conjunt que entrena Raúl Garrido està citat el 12 de juliol per realitzar les habituals revisions mèdiques. L'endemà, el tècnic valencià dirigirà el primer entrenament del nou curs. En aquest sentit, el club ja té programats fins a 7 partits amistosos aquest estiu. El primer serà el plat fort amb la visita de l'Espanyol al Municipal el 19 de juliol. Seguidament, els garrotxins jugaran a terres alt-empordaneses contra L'Escala (21) i el Figueres (25).

El dia 23 el club disputarà un partit de la Copa Catalunya. El dia 1 d'agost –la data encara no està confirmada– hi ha previst un amistós contra el Nàstic de Tarragona al Municipal. El dia 4, l'Olot el té reservat per si es classifica per a la següent ronda de Copa Catalunya. El dia 9 serà el torn del Torneig de l'Estany amb un triangular a Banyoles. La pretemporada es clourà al Palamós-Costa Brava amb un amistós contra el Degà.