El Palamós es justifica per l'adeu de l'exporter Bayona

El Palamós ha afegit una nova peça al projecte 2018-19. Es tracta d'Àlex Santoro, procedent del Llagostera B, que es converteix en el 7è fitxatge després de Fajardo, Adrià Salas i Joel Salas, tots tres procedents del Farners, Balaguer (La Jonquera), Pàmies (L'Escala) i Alexis Sánchez (Llagostera B)

D'altra banda,després de tot l'enrenou generat a les xarxes per l'adeu de Bayona, el club va voler explicar que la desvinculació del preparador de porters es deu a una qüestió purament professional i econòmica. La directiva va explicar que el nou tècnic Javi Salamero porta el seu entrenador de porters (Pedro Moreno). A més a més, a causa d'una reducció en el pressupost, una de les condicions plantejades a Bayona era la de fer-se càrrec dels porters del juvenil, una feina extra que, segons afirma el club, l'exporter hauria dit en una reunió amb el cos tècnic que no podia assumir per incompatibilitat horària amb la seva feina.

A tot això, el grup de socis que promou un vot de censura contra la directiva del Palamós CF va denunciar ahir la junta davant el Tribunal Català de l'Esport. El col-lectiu Junts pel Degà acusa els directius encapçalats per Joan Pau Pérez de no haver convocat l'assemblea ordinària de socis en el termini establert, i de no haver creat una mesa que valori i fiscalitzi el procés de presentació de la moció de censura.