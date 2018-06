La Penya Sport demana la dimissió de Pérez

L'enrenou generat al Palamós arran de la moció de censura i de l'adeu de Joan Bayona ha fet que la històrica Penya Sport es posicioni: «No podem ni volem callar més. Bayona no es toca». Fundada l'any 1985, per tant, amb 33 anys de vida, la Penya Sport del Palamós CF és un dels grups d'animació més històrics del futbol català i sempre, en els bons i mals moments han fet costat al degà, acompanyant i animant els jugadors tant a casa com a fora. L'últim exemple s'ha viscut aquesta temporada amb el descens a Primera Catalana. Ara, en aquests moments convulsos que viu l'entitat, la Penya Sport es posiciona i mitjançant un dur comunicat ataca l'actual president, Joan Pau Pérez, exigint-li que dimiteixi. Els penyistes lamenten «les males maneres» utilitzades a l'hora de fer fora a jugadors com Narcís Barrera, a més a més de retreure l'adéu d'Eduard Subirana i de l'extècnic Joan Mármol.

La Penya Sport tampoc veu clar el conveni signat amb el grup catalano-indi Perfect Football, un acord que titllen de «conveni opac» i lamenten «les traves» que posen a l'hora d'acceptar la moció de censura que vol tirar endavant el grup de Junts pel degà. Fins ara, la Penya Sport s'havia mantingut al marge i no feia cap pas, ni endavant ni enrere. Però hi ha hagut un nom que ha fet esclatar als penyistes: Joan Bayona. El grup d'animació del degà explica que «sempre hi ha una gota que fa vessar el got i aquesta gota es diu Joan Bayona». La Penya Sport considera «lamentable» que el mite de la porteria del Palamós a qui ha dedicat tota una vida al club s'assabenti a través de Twitter que ja no compten amb ell i acusa a la junta de faltar-li «el respecte». Els aficionats del Palamós van enviar un missatge a l'ex capità i porter del Palamós dient. «Joan et vam dir que mai caminaràs sol i ni t'oblidem ni et volem fora del nostre club. Per això, no ens rendirem».

Finalment, els incondicionals groc-i-blaus asseguren que «preferim un club net, respectuós i transparent al que el que tenim en l'actualitat».La Penya Sport afirma que el soci «no vol aquesta directiva» i recorda a la junta que guanyar unes eleccions no dona carta blanca per fer el que vulguin i els demana més humilitat i que deixin pas a noves formes de gestionar el club.

D'altra banda, Junts pel degà, l'oposició que vol engegar una moció de censura en contra de l'actual directiva, van presentar ahir (dimecres) més de 24 carnets de socis amb els DNI, el mínim exigible, i segons va explicar Pere Aliu, «la junta ha de començar a decidir quin dia es votarà abans de 15 dies».