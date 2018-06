Ricky Rubio i David Lee, a Girona

Ricky Rubio no ha amagat mai que volia venir a Girona a jugar el partit que els germans Gasol han organitzat pel diumenge 8 de juliol a Fontajau. Ara fa un parell de mesos, quan encara no s'havia fet públic el nom de cap jugador, el base dels Utah Jazz ja havia penjat un vídeo a Instagram dient que no es perdria el duel que serveix per rememorar el salt inicial que Pau i Marc Gasol van protagonitzar en el Madison Square Garden en l'All Star de l'NBA del 2015 a Nova York. Llavors, Rubio va haver de despenjar el vídeo de les xarxes socials, però, ahir, un cop ja se sabien bastants noms dels jugadors que acompanyaran els dos Gasol a Fontajau, el base català va tornar a emprar les xarxes socials per penjar una foto seva deixant clar que seria a Girona el 8 de juliol. En el seu cas per jugar amb l'equip de Pau Gasol on, a més dels dos noms que ja s'havien fet públics la setmana passada (Felipe Reyes i Pierre Oriola), el base dels Jazzs coincidirà amb una autèntica antiga estrella de l'NBA: David Lee.

Retirat el passat mes de novembre, David Lee va ser un potent interior esquerrà que va destacar en els New York Knicks a la segona meitat de la passada dècada i que, després, guanyaria l'anell de l'NBA amb els Golden State Warriors l'any 2015, abans d'acabar la seva carrera amb Boston Celtics, Dallas Mavericks i San Antonio Spurs on va coincidir amb Pau Gasol. David Lee va jugar dos cops l'All Star de l'NBA els anys 2010 i 2013 i és l'actual parella de la tennista danesa Caroline Wozniack.

La setmana passada, coincidint amb l'inici de la venda d'entrades (des dels 20 als 50 euros), es van conèixer els primers noms: Fernando San Emeterio (València) i Víctor Claver (Barça) en l'equip de Marc Gasol; i Felipe Reyes (Madrid) i Pierre Oriola (Barça) en el de Pau Gasol. Dimarts se'n van conèixer dos més. Els de Sergi Llull (Madrid) i Juan Carlos Navarro (Barça) que jugaran tots dos amb l'equip de Marc Gasol i ara ha estat el germà gran, Pau Gasol, el que ha reclutat Ricky Rubio i David Lee. Els de Rubio i Lee són els dos primers noms NBA que s'afegeixen a un partit que, segons els organitzadors, «portarà a Girona estrelles tant del bàsquet europeu com el nord-americà». En els propes dies s'aniran desvelant més noms de jugadors NBA que seran el 8 de juliol a Girona.

Tots els beneficis del partit del 8 de juliol a Girona anirà a parar a clubs de bàsquet base. El caràcter benèfic del «Pau vs Marc» serà vehiculat a través de la fundació que tenen els dos germans. La Gasol Foundation centra les seves iniciatives en la promoció d'hàbits saludables amb programes com «Zero Obesitat Infantil».

Més enllà del partit de diumenge a la tarda, el «Pau vs Marc» omplirà de bàsquet Girona aquell cap de setmana amb seguit d'activitats paral·leles, una fan zone, competicions de 3x3 concursos d'esmaixades, de tirs impossibles...