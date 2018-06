Víctor Valdés inicia la seva carrera com a tècnic al Juvenil de l'ED Moratalaz

L'exporter de FC Barcelona Víctor Valdés, retirat dels terrenys de joc des del passat estiu després del seu pas pel Middlesbrough anglès, iniciarà a l'Escola Esportiva Moratalaz la seva carrera a les banquetes en arribar a un acord per fer-se amb el Juvenil A la propera temporada.

"Des del Departament de Comunicació de l'Escola Esportiva Moratalaz volem fer oficial el fitxatge de Víctor Valdés, exjugador d'equips com el FC Barcelona, ??Manchester United, Standard de Lieja i Middlesbrough", ha revelat el club a les seves xarxes i web.

L'escola del barri madrileny té un conveni amb el Reial Madrid, gran rival de Valdés en la seva època com a blaugrana. Ara, l'exporter defensarà al seu Juvenil A. "Li desitgem el millor durant aquesta temporada, i serà un autèntic plaer tenir a un campió del món entre els nostres entrenadors", ha assenyalat l'entitat.

"Esperem que sigui un any d'èxits per a l'equip de Victor, i sobretot un gran any d'aprenentatge tant per als seus jugadors, que són els principals protagonistes, com per a ell i el seu cos tècnic", conclou el comunicat.

El "fitxatge bomba" de l'ED Moratalaz ha estat airejat per fascicles i mitjançant pistes en les xarxes socials. Primer van anunciar la "notícia de l'estiu" en fitxar 1 exjugador professional, la següent pista va ser dir que la seva carrera s'havia iniciat a Espanya i acabat a Anglaterra i finalment desvetllar que era campió del món amb Espanya, abans de desvetllar el nom de Valdés.