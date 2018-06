Hamilton fa la 'pole' a França i Alonso sortirà setzè

El britànic Lewis Hamilton (Mercedes), campió mundial de Fórmula, ha aconseguit aquest dissabte al circuit Paul Ricard la "pole" per al Gran Premi de França, la seva tercera de la temporada, i sortirà demà al capdavant de la graella amb l'objectiu de recuperar el liderat al Mundial.

Hamilton, segon a la general del campionat a un sol punt de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), ha marcat un crono dominant d'1: 30.029 al circuit de Le Castellet, que torna a la Fórmula després de 28 anys. És la seva "pole" número 75. El seu company d'equip Valtteri Botes ha completat el doblet amb 1: 30.147.

L'espanyol Carlos Sainz (Renault) sortirà des del setè lloc de la graella (1: 32.126), i Fernando Alonso (McLaren) des de la setzena (1: 32.976). L'asturià, bicampió mundial de F1, venia de guanyar, diumenge passat, les 24 Hores de Le Mans, però ha quedat eliminat a la Q1 en acabar en el lloc 16.

Per primera vegada des del GP d'Azerbaidjan 2017 els dos McLaren han quedat eliminats en la Q1, ja que el belga Stoffel Vandoorne també ha quedat fora de la Q2, divuitè amb 1: 33.162.

La pluja, que havia enviat en orris pràcticament amb la tercera sessió de lliures, dues hores abans, no ha molestat la classificació final, circumstància que retornava a Hamilton la condició de favorit, ja que havia dominat la taula de temps en els dos lliures de divendres .

La Q3 s'ha hagut d'aturar per un xoc del francès Romain Grosjean (Haas) contra les barreres al revolt 5. Llavors Hamilton encapçalava la taula de temps amb 1: 30.222, seguit del seu company a Mercedes, el finlandès Valtteri Bottas (1: 30.317), que l'ha avançat a la última volta, però el britànic li ha tornat el gest immediatament.

El neozelandès Brendon Hartley (Toro Rosso) sortirà des de l'última posició de la graella de sortida després de rebre una penalització de 35 llocs per l'acumulació de sancions en canviar els sis elements de la unitat de potència.

La cursa d'aquest diumenge es disputarà a les 16:10 per no coincidir amb el partit Anglaterra-Canadà del Mundial de futbol de Rússia, previst per a les 14:00. El Paul Ricard no alberga el Gran Premi de França des de 1990, any en què es va imposar el francès Alain Prost al volant d'un Ferrari, marca que aquell dia va signar el seu centè triomf en Fórmula 1.

Ferrari, amb Sebastián Vettel -actual líder del campionat- al capdavant, aspira a reprendre, 28 anys després de l'última cursa de F1 disputada aquí, la seva ratxa guanyadora en Paul Ricard, amb el record de la victòria del seu pilot francès Alain Prost en 1990. Vettel venia d'obtenir al Canadà el seu tercer triomf de la temporada i lidera el Mundial amb un sol punt d'avantatge sobre Hamilton.