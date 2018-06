Hamilton sortirà des del primer lloc al Gran Premi de França

El britànic Lewis Hamilton (Mercedes), l'actual segon classificat en la general del Mundial de pilots, va aconseguir ahir la seva tercera pole position de la temporada. Sota la pluja va assolir el millor temps en la classificació del Gran Premi de França. Va aturar el cronòmetre en 1:30.029, suficient per ser el més ràpid de la jornada. Un dia amb sort diversa per als pilots espanyols: Carlos Sainz (Renault) va ser setè, mentre que Fernando Alonso (McLaren), flamant guanyador de les 24 hores de Le Mans, no va poder passar de la setzena posició.

Sobre el renovat circuit Paul Ricard, a Le Castellet, Hamilton va obtenir la primera posició de la graella just per davant del finès Valtteri Bottas (Mercedes), qui va signar el segon millor registre amb un crono d'1:30.147. Tercer va ser l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), encara primer a la general de l'actual Mundial, amb un millor temps d'1:30.400.

Amb un setè lloc sota el braç, Carlos Sainz es va mostrar content per haver estar «el millor de la resta» de pilots durant la classificació d'ahir. Va afirmar que només les errades dels Haas, més ràpids que no pas els Renault, els van permetre atrapar una posició més que positiva després de «patir» durant aquests últims dies. «Estàvem preocupats, ens vèiem un segon per sota dels Haas i no esperàvem això. Però hem fet un pas endavant», va declarar. Pitjor li van anar les coses a un Fernando Alonso que no va passar de la Q1. Aquest cop, la culpa va ser de no tenir «el paquet adequat», el que el fa estar només al nivell del seu company d'equip. Sobre la cursa, va dir que la pluja pot ser un factor important: «Si plou serà una jornada caòtica; si no ho fa, serà més complicat avançar. S'espera el mateix de cada setmana. Un tren de cotxes tot el diumenge. El que faci la pole, serà el més ràpid».