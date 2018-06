L'Olot va per feina i encarrila la plantilla

No és gens fàcil planificar i construir una plantilla que sigui competitiva a l'exigent Segona Divisió B però l'Olot, abans que comenci el mes de juliol, ja té setze jugadors confirmats per a la propera temporada a l'espera del que pugui passat amb el futbolista del filial Oriol Pujadas i amb els juvenils Lluís Aspar, Joel Arumí i Marc Pagès, que d'entrada faran la pretemporada a les ordres de Raúl Garrido. Les arribades d'Alan Baró i Marc Nierga reforcen la idea de l'entitat de nodrir l'equip amb jugadors de la província. A més, les renovacions tan complicades com vitals d'homes com Marc Mas, Carles Mas, Hèctor Simón, Guzmán o Jordi Masó confirmen la implicació d'aquests futbolistes amb Garrido i el projecte esportiu que se'ls ha ofert.

El director esportiu, Sergi Raset, va reconèixer a Ràdio Olot que el que busca ara mateix al mercat és un lateral, posició on han marxat homes com Bigas o Micaló i un migcampista, sense fer lletjos a les oportunitats de mercat que puguin sorgir. Dos dels noms que destaquen són els de Marc Carbó, que va renovar amb el Llagostera i Eloi Amagat. Dos futbolistes amb filosofia Olot però difícils de lligar.