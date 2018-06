Primeres medalles per a la delegació espanyola als Jocs Mediterranis

La primera jornada dels Jocs Mediterranis va estar farcida de medalles per a la delegació espanyola. En triatló, Anna Godoy es va penjar la plata en la prova femenina; Antonio Serrat i Antonio Benito van ser segon i tercer, respectivament, en la prova masculina. En karate, bronzes per a Samy Ennkhaili i Cristina Ferrer. El mateix metall de Josué Brachi en halterofília. La cirereta la va posar la natació. Mireia Belmonte va obtenir la plata als 800 lliures; als 400 estils, l'or va ser per a Catalina Corró. Plata per a Lidón Muñoz als 100 lliures i Duane da Rocha als 50 esquena. Als 200 braça femenins, or per a Jessica Vall i plata per a Marina Garcia. Als masculins, plata i bronze per a Joan Ballester i Álex Castejón, respectivament.