Hamilton recupera el lideratge

El pilot britànic Lewis Hamiton (Mercedes) va aconseguir la victòria al Gran Premi de França de la Fórmula 1, en una cursa disputada al circuit Paul Ricard. Amb aquesta victòria, Hamilton arrabassa el primer lloc del Mundial de Pilots a l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), que va acabar en cinquena posició la carrera. Els pilots espanyols Carlos Sainz (Renault) i Fernando Alonso (McLaren) van acabar en vuitè i setzè, respectivament.

Hamilton va aconseguir una victòria incontestable, per davant de l'holandès Max Verstappen (Red Bull) i del finès Kimi Raikkonen (Ferrari), després d'haver sortit des de la pole position. El britànic va aconseguir rodar com a líder les 53 voltes al circuit Paul Ricard, renovat, que acollia un Gran Premi de França 28 anys després.

Aquest Gran Premi francès, que no es disputava des de l'any 2008, va viure bastants sobressalts només apagar-se el semàfor. En una sortida dantesca, amb Verstappen atacant de manera molt agressiva, per fora en el costat esquerre, Bottas va traçar bé el primer revolt, tot i que amb molt poc espai. Allà va arraconar, involuntàriament Vettel, que va allargar una mica més la frenada i va picar a la part del darrere del Mercedes del finès.

Va ser un simple incident de cursa, res sancionable, però aquest error de l'alemany va propiciar que ja anés a remolc durant la resta de la carrera al Paul Ricard. La provisional bandera groga va donar pas al safety car, en aquesta volta inaugural i la cursa no es va tornar a llançar fins a la sisena volta. Sainz s'havia col·locat tercer, emparellat amb l'australià Daniel Ricciardo (Red Bull).

Els estralls causats per aquest problema va fer que Vettel hagués d'entrar al taller a canviar el morro del seu monoplaça, mentre que Bottas va destrossar la roda del darrere esquerra i també va haver-se d'aturar amb els seus mecànics.

En rellançar-se la prova, passaren tots en fila índia sense problemes i sense canvis. Alonso va fer, gairebé immediatament, una virolla després d'un frec a frec amb Vettel i per culpa d'això va haver d'anar un tram per fora de la pista, però la direcció de carrera va ignorar el que havia passat i no va sancionar a l'alemany, que començava en aquell moment la seva particular remuntada.

Per davant, Hamilton seguia amb un ritme molt sòlid i gaudia del seu avantatge i l'atenció es va centrar a veure qui serien els pilots que l'acompanyarien al podi final i també si Sainz aguantaria l'embranzida de monoplaces més ràpids.

El madrileny es va veure beneficiat per la segona aturada de Bottas al box, en la volta 40, ja que en aquests moments ocupava la sisena posició i semblava que s'hi mantindria fins la baixada de la bandera de quadres. Vettel també va aturar-se al garatge per segona vegada, just una volta després, per posar els pneumàtics supertous i seguir mantenint vives les opcions de remuntada.

Raikkonen va avançar amb molta solvència Ricciardo a la volta 47 per apropiar-se del tercer lloc del podi, mentre que Max Verstappen rodava en solitari en segon lloc amb molt marge davant el finès.

A tres voltes del final del Gran Premi, Saina perdia potència al motor i havia de renunciar al sisè lloc veient com l'avançaven Kevin Magnussen (Haas) i Valtteri Botta, mentre que Fernando Alonso va viure el final del Gran Premi des del box, on havia entrat per fer-hi una petita reparació i, finalment, va acabar en setzena posició, l'últim de la classificació.