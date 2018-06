El veneçolà Nahuel Ferraresi jugarà al Peralada cedit pel Torque d'Uruguai

En el seu segon any a Primera Divisió, el Girona intensificarà la seva relació amb la resta d'equips del City Football Group. S'espera que Eusebio Sacristán compti amb un bon grapat de jugadors del Manchester City, més encara dels que han jugat aquí en l'època Machín, però aquesta relació també arribarà més avall i, per exemple, el Torque uruguaià, que també forma part del City Football Group, va anunciar ahir que el veneçolà Nahuel Ferraresi marxava cedit cap a Girona. Però, en aquest cas, per jugar amb el Peralada Girona B, que continuarà entrenant Chicho Pèlach a Segona Divisió B.

Ferraresi és un defensa de 19 anys que, aquesta temporada, ha jugat 8 partits amb el Torque a la Primera Divisió d'Uruguai. Internacional amb les categories inferiors de Veneçuela, Ferraresi va destacar en el darrer Mundial sub-20 i és un antic davanter reconvertit fa relativament poc a central per aprofitar la seva alçada en una nova posició dins del camp que ha estat clau perquè Nahuel Ferraresi s'hagi fet un lloc en el futbol professional. Primer a l'Uruguai i ara a Girona/Peralada, però sempre sota el paraigua del City Football Group.

L'arribada de Nahuel Ferraresi al Peralada-Girona B comença a a desvelar les cares noves d'un projecte que, de moment, ja està clar que no comptarà amb jugadors com Gianni Casaro, Vallho, Pablo Carbonell o David Corominas a més de Bambo Diaby, que ha fitxat pel Lokeren belga. Els uruguaians Maxi Villa i Andrés Romero també tenen molts numeros de no continuar, per l'elevat cost del seu traspàs.