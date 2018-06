«Poder gironí» amb Espanya

Les seleccions espanyoles absolutes de bàsquet, la masculina i la femenina, varen coincidir a Madrid per una jornada de convivència abans que els jugadors de Sergio Escariolo marxessin a Gualadalaja per preparar els partits contra Eslovènia (dijous) i Bielorússia (diumenge) de la següent «finestra FIBA» i les de Lucas Mondelo a Palma de Mallorca per començar a preparar el Mundial del mes de setembre. Entre els convocats hi havia quatre gironins: els dos alers de l'Herbalife Gran Canàrias, Oriol Paulí (Girona) i Xavi Rabaseda (Ripoll) en la masculina; i la base gironina del Praga Marta Xargay i l'escorta bescanonina Queralt Casas, que aquest estiu ha canviat el Landes per un altre equip francès, Flammes Carolo.

El nou sistema de classificació per als Mundials ideat per la FIBA, amb les denominades «finestres» a mitja temporada, ha provocat que els jugadors NBA tinguin complicat jugar-les i això ha obert la porta de la selecció absoluta a Oriol Paulí i Xavi Rabaseda. Per jugar contra Eslovènia i Bielorússia, Escariolo ha convocat la majoria de jugadors que van disputar les dues «finestres» anteriors amb la novetat dun NBA, Juancho Hernangómez.

Pel que fa a la selecció femenina, Xargay i Casas coincidiran amb dos dels nous fitxatges de l'Uni, Laia Palau i Bea Sánchez.