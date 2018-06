Juancho Hernangómez s'afegeix al partit dels germans Gasol a Girona

Pau i Marc Gasol han fet aquesta la presentació oficial del partit que han organitzat el proper 8 de juliol a Girona per rememorar el salt inicial que Pau i Marc Gasol van protagonitzar en el Madison Square Garden en l'All Star de l'NBA del 2015 a Nova York. En l'acte, els dos germans han desvelat que l'aler pivot dels Denver Nuggets, Juancho Hernangómez, s'afegeix a un partit que comptarà amb Pedro Martínez i Joan Montes com a entrenadors en els equips de Marc i Pau Gasol respectivament.

Juancho Hernangómez jugarà amb l'equip de Pau Gasol on també hi han confirmats Felipe Reyes (Madrid), Pierre Oriola (Barça), Ricky Rubio (Utah Jazz) i el seu excompany als San Antonio Spurs David Lee, ara ja retirat però amb una llarga trajectòria a l'NBA que inclou un anell de campió amb Golden State Warriors. Per part de l'equip de Marc Gasol estan confirmats els noms de Fernando San Emeterio (València), Víctor Claver (Barça), Sergi Llull (Madrid) i Juan Carlos Navarro (Barça).