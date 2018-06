L'atleta del GEiEG Josué Canales es proclama campió estatal sub-18

Nou èxit per a l'atleta del GEiEG Josué Canales, que diumenge es va proclamar campió d'Espanya sub-18 a Castelló amb un temps d'1:53.54, superant en la final Eric Guzmán (Cerdanyola) i José Ignació Pérez (Gredos). El gironí ja havia estat campió d'Espanya juvenil l'any passat tant en 400 metres com en 800 i en total acumula cinc títols de campió d'Espanya.

La victòria a l'estatal sub-18 és un altre pas endavant del deixeble de Josep Maria Badosa que, a nivell internacional, competeix amb la selecció d'Hondures, amb qui ha estat en cites com el Mundial Juvenil de l'estiu pasat a Kènia o, més recentment, en els Jocs Centreamericans a Managua, on va ser segon en categoria absoluta. Ara el proper repte internacional de Canales seran els Jocs de l'Amistat que se celebraran a l'Argentina. A Hondures veuen Josué Canales com una aposta ferma per competir en els Jocs Olímpics de Tòquio del 2o20. De fet, la marca que Canales va fer ara fa una mica més d'un any a Palafrugell, 1:52.41, és el rècord absolut d'Hondures en els 800 metres.