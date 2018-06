El Barça jugarà la Intercontinental a Tailàndia a final d'agost

El Barcelona jugarà la pròxima edició de la 'World Intercontinental Futsal Cup' a Bangkok (Tailàndia), una competició que compta amb participants de les cinc Confederacions i està auspiciada per la FIFA.

La competició es jugarà del 27 d'agost al 2 de setembre i serà la tercera participació del club blaugrana en aquesta competició, ja que ja va prendre part el 1996 i 2016.

En la pròxima edició participaran sis equips: el Magnus de Falcao (Brasil), actual campió de la Intercontinental; el Carlos Barbosa (Brasil), campió de la Llibertadors; el Chonburi tailandès, com a campió asiàtic; l'Elit Futsal d'Utah (Estats Units), com a representant de la CONCACAF; Los Angeles Futsal (Guinea Equatorial), com a representant africà, i el Barça Lassa.

La pretemporada del Barcelona començarà l'1 d'agost amb una estada de pretemporada a Encamp (Andorra). A més de la Intercontinental, els blaugranes jugaran la Copa Catalunya abans de l'inici de la Lliga.