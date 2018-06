El Llagostera anuncia el fitxatge de Moussa Sidibe

Passen els dies i el Llagostera va per feina. Encara no ha confirmat la identitat de l'entrenador, un cop Òscar Álvarez va deixar el càrrec, però cada dos per tres anuncia noves incorporacions, el que ha fet que la plantilla, a dia d'avui, compti ja amb 22 futbolistes. L'últim en aterrar és Moussa Sidibe. Es tracta d'un jugador de 23 anys nascut a Mali però que viu a Espanya des que en tenia 9. Prové de l'Algeciras i el club el descriu com un futbolista «molt ràpid i explosiu que pot jugar en banda o també a la mitja punta de l'atac».

Sidibe fitxa pel Llagostera després de protagonitzar un any excel·lent, en què ha marcat 9 gols en 33 partits, convertint-se en una de les revelacions del grup andalús de la Tercera Divisió. Ell i l'Algeciras van jugar el play-off d'ascens a la Segona Divisió B. Allà va caure a mans de l'Eivissa. Precisament, el balear és un dels equips en els que ha militat Sidibe. També ha jugat a l'Ebre, Benferri i Guadalajara. En aquest últim va viure una delicada experiència i va ser víctima dels impagaments del club, al que va arribar a denunciar; ell va demanar marxar però el Guadalajara no el va deixar. A tot això, se li ha de sumar que ha estat internacional sub21 amb el seu país.

Amb Sidibe, el Llagostera ja disposa de 22 futbolistes: Marcos, Flere, Pol Gómez, Maynau, Maymí, Carbó, Tarrenchs, Campeny, Ousman, Mario, Marc Medina, Josu, Viale, Toni Cunill, Maik Molist, Chico, Arimany, Puti, Crespo, Ochoa i Gil Muntadas, fitxat aquesta mateixa setmana.