Marc Gasol: "És una alegria que Pesic segueixi al Barcelona"

El jugador dels Memphis Grizzlies Marc Gasol ha dit avui dimarts que "és una alegria" que Svetislav Pesic segueixi al Barcelona perquè té "un vincle personal potent amb ell", després que el club blaugrana hagi anunciat la continuïtat de l'entrenador serbi.

Marc Gasol ha destacat que Pesic va apostar per ell tant en el Barcelona com en el Girona. "Em va portar al Barça després del triplet i quan se'n va anar a Girona em va portar amb ell", ha recordat el pivot en la presentació del partit amistós 'Pau vs. Marc' que es disputarà el 8 de juliol a Fontajau (Girona).

"És molt líder i quan entra a un vestidor atreu la gent. És una alegria per a mi que segueixi vinculat al Barcelona perquè ho havia deixat i ha tornat d'una forma excel·lent", ha afegit.

Finalment, Marc Gasol ha comentat la política del Barcelona sobre la composició de la plantilla: "Sorprèn que el Barça no hagi estat capaç de fer sortir més jugadors. Veus equips amb blocs de fa anys i amb professionals nacionals que els donen identitat, com el Madrid o el València". EFE