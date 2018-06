Márquez no abaixa la guàrdia i assegura que "cal seguir treballant"

El català Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder de la classificació provisional del mundial de MotoGP amb 27 punts d'avantatge sobre l'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), no abaixa la guàrdia per aquest fet i ha assegurat que "cal seguir treballant i intentar aconseguir el millor resultat possible que permeti la situació" en referir-se al Gran Premi d'Holanda que aquest cap de setmana es disputa a Assen.

"Hi ha diversos pilots amb possibilitats de lluitar pel títol", ha afirmat el pilot de Cervera (Segarra) en el comunicat del seu equip, on ha considerat que és "bo" arribar amb una mica d'avantatge en el campionat, tot i que encara "és molt aviat".

"Venim d'un bon dia d'entrenaments a Barcelona, però la d'Assen és una pista molt diferent, així que serà molt interessant veure com ens va allà", ha reconegut Márquez.

"Fins ara hem estat a un bon nivell més o menys a tot arreu i hem aconseguit bons resultats en circuits diferents, així que també tenim bones sensacions a l'anar a Assen, una pista que m'agrada i en la qual els aficionats sempre són molt apassionats", ha afirmat el català, vigent campió mundial.