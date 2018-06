Pau Gasol: "Navarro mereix un tracte especial pel que ha significat"

El jugador dels San Antonio Spurs Pau Gasol ha afirmat avui dimarts que el capità del Barcelona, Juan Carlos Navarro, "mereix un tracte especial pel que ha significat i el que significarà per al Barça en el futur".

"És qüestió de parlar i trobar una solució per a tots. Són qüestions internes amb un jugador que és especial. Veurem com acaba aquesta situació", ha dit durant la presentació del partit amistós 'Pau vs. Marc'

Aquest partit es disputarà el 8 de juliol a Girona i comptarà amb la presència d'estrelles del bàsquet com Ricky Rubio, Navarro, Reyes, Víctor Claver, Oriola, Llull, San Emeterio o Juancho Hernangómez, ja confirmats.