«Vam escollir jugar a Girona perquè tinc un afecte molt especial a la ciutat»

La seu de la fundació que tenen a la seva ciutat natal, a Sant Boi de Llobregat, dedicada a la promoció d'hàbits de vida saludables, «Gasol Foundation», va servir ahir perquè Pau i Marc Gasol presentessin el partit que han organitzat el pròxim 8 de juliol a Fontajau, on ells capitanejaran dos equips diferents formats per destacats jugadors tant del bàsquet europeu com del nord-americà: «Pau vs Marc». El partit de Girona servirà per rememorar el salt inicial que els dos germans van fer al Madison Square Garden de Nova York a l'All Star de l'NBA del 2015. Va ser el primer cop que dos germans eren els dos pivots titulars en un partit de les estrelles en la història del bàsquet professional nord-americà. «La idea és repetir aquell moment i compartir-lo amb gent que estimem, amics i companys. Vaig escollir Girona perquè tinc un afecte especial a la ciutat», va explicar Marc Gasol, per a qui «no està clar qui havia guanyat el salt i volia repetir-ho».

«En aquell escenari, un All Star de l'NBA, segurament no es repetirà, però sempre que juguem un contra l'altre repetim el salt... La propera vegada serà a Girona», va explicar Pau Gasol, que, després d'anunciar la setmana passada els noms de Ricky Rubio i David Lee, ahir va desvelar que un altre NBA, l'aler pivot dels Denver Nuggets Juancho Hernangómez, també serà a Fontajau al seu costat. «El meu equip serà el dominador del partit, tenim grans jugadors i alguna sorpresa», va dir el germà gran dels Gasol, que, de moment, compta amb Juancho Hernangómez (Nuggets), Felipe Reyes (Madrid), Pierre Oriola (Barça), Ricky Rubio (Utah Jazz) i el seu excompany als San Antonio Spurs David Lee, ara ja retirat però amb una llarga trajectòria a l'NBA que inclou un anell de campió amb Golden State Warriors.

Per part de Marc Gasol, que ahir no va anunciar cap nom, hi ha confirmats quatre jugadors: Fernando San Emeterio (València), Víctor Claver (Barça), Sergi Llull (Madrid) i Juan Carlos Navarro (Barça). «Tenim un equip en què pot haver-hi sorpreses. Tenim Navarro, San Emeterio, Llull i Claver, però estem pendents d'algunes incorporacions que encara no es poden anunciar», va dir Marc Gasol, per a qui «el meu equip serà millor perquè juguem a casa».

En l'acte d'ahir a Sant Boi es va conèixer un altre detall del partit: els noms dels entrenadors. Dos tècnics vinculats a Girona com Pedro Martínez i Joan Montes seran els encarregats de dirigir els equips de Marc i Pau Gasol, respectivament. Pedro Martínez, que ha acabat subcampió de l'ACB amb el Baskonia, va ser el darrer entrenador de Marc Gasol a l'Akasvayu Girona abans que el pivot fes el salt a l'NBA amb Memphis Grizzlies. Per la seva part, Joan Montes entrenarà l'equip de Pau Gasol, amb qui té una bona relació d'ençà que el va entrenar a les categories inferiors del Barça, anys després que Montes fos un dels bases del Valvi Girona en els primers anys de club a l'ACB.

«En realitat és una forma d'ajuntar-nos tots els amics, que fa molt que no ens veiem, i no hi ha millor manera de fer-ho que amb un fi benèfic», va dir Marc Gasol, recordant que, a través de la fundació que té amb el seu germà, tots els beneficis del partit aniran a parar a clubs de bàsquet base amb pocs recursos. «La fundació treballa en quatre pilars fonamentals: l'alimentació saludable, el descans, el benestar emocional i l'activitat física; i el partit s'emmarca molt bé dins d'aquest últim pilar», va explicar Pau Gasol.