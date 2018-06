Cara i creu per a Esther Guerrero i Marina Bassols als Jocs del Mediterrani

La jove tennista de Blanes, Marina Bassols, va caure ahir al matí en la primera ronda de la competició de tennis dels Jocs del Mediterrani. Bassols va perdre contra l'eslovena Veronika Erjavec per 6-4 i 6-3. Per la seva part, l'atleta de Banyoles Esther Guerrero va passar a la final dels 800 metres després d'acabar tercera en les semifinals amb un temps de 2.03.93 per darrere de les representants de Marroc i Itàlia.