Jimmy Butler farà costat a Pau Gasol el 8 de juliol Girona

A poc a poc es van coneixent més protagonistes del partit que els germans Gasol han organitzat pel 8 de juliol a Fontajau i avui s'ha conegut que l'escorta dels Minnesota Timberwolves Jimmy Butler formarà part de l'equip del germà gran del Gasol. Butler té una sòlida carrera a l'NBA, especialment als Chicago Bulls on va coincidir dos anys amb Pau Gasol, i aquesta temporada ha fet més de 22 punts per partits a Minnesota. Membre del Dream Team dels Estats Units que va guanyar l'or olímpic a Rio de Janeiro, Butler ha disputat quatre cops l'All Star de l'NBA i, de la seva època als Bulls, té el mèrit d'haver-li pogut treure un rècord de la franquícia al mateix Michael Jordan en anotar 40 punts en només la segona meitat d'un partit contra Toronto el gener del 2016.

Així, de moment, l'equip de Pau Gasol està format per Jimmy Butler (Minnesota), Juancho Hernangómez (Nuggets), Felipe Reyes (Madrid), Pierre Oriola (Barça), Ricky Rubio (Utah Jazz) i el seu excompany als San Antonio Spurs David Lee, ara ja retirat però amb una llarga trajectòria a l'NBA que inclou un anell de campió amb Golden State Warriors.

Per part de Marc Gasol, que no anunciat cap nom aquesta setmana, hi ha confirmats quatre jugadors: Fernando San Emeterio (València), Víctor Claver (Barça), Sergi Llull (Madrid) i Juan Carlos Navarro (Barça). «Tenim un equip en què pot haver-hi sorpreses. Tenim Navarro, San Emeterio, Llull i Claver, però estem pendents d'algunes incorporacions que encara no es poden anunciar», va dir Marc Gasol, per a qui «el meu equip serà millor perquè juguem a casa».