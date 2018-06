Jimmy Butler: El jugador que va treure un rècord anotador a Michael Jordan

No em comparin amb ell. Encara que ho intento estic molt lluny d'aconseguir el que ell va fer». Són paraules de Jimmy Butler del gener del 2016 quan, en un partit a Toronto, va liderar els Chicago Bulls a la victòria amb un autèntic festival anotador després del descans: 40 punts en només dos quarts. Una gesta que li servia per robar el rècord de més punts anotats en una meitat de partit de la franquícia que, lògicament tractant-se dels Bulls, estava en mans de Michael Jordan (39 punts contra Milwaukee el 1989). Aquell dia, per si algú encara en tenia dubtes, Jimmy Butler va demostrar a tothom que era una estrella de l'NBA. Amb una infància complicada, la seva mare el va fer fora de casa als 13 anys, i entrant a la lliga sense l'etiqueta de triomfador que acompanya les primeres eleccions del draft, Jimmy Butler no va parar fins a convertir-se en un dels millors jugadors de l'NBA. Quatre cops All Star i medalla d'or en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro amb el darrer Dream Team dels Estats Units, Butler serà a Girona el pròxim 8 de juliol per jugar el partit que Pau i Marc Gasol han muntat per rememorar el salt inicial que els dos germans van protagonitzar a l'All Star de Nova York del 2015.

Aquell dia, Jimmy Butler era el Madison Square Garden formant part de la conferència est. Al costat de Pau Gasol, amb qui va coincidir dos anys als Chicago Bulls, el pivot de Sant Boi va viure dins de la pista el dia que Butler va fer els 40 punts en una part, i els dos han mantingut la relació després que un (Gasol) marxés als Spurs fa dues temporades i l'altre (Butler) al Wolves el passat estiu. A Girona, Pau Gasol i Jimmy Butler tornaran a fer equip per enfrontar-se a un rival, el capitanejat per Marc Gasol, que encara no ha fet públic el nom de cap jugador NBA

Així, de moment, l'equip de Pau Gasol està format per Jimmy Butler (Minnesota), Juancho Hernangómez (Nuggets), Felipe Reyes (Madrid), Pierre Oriola (Barça), Ricky Rubio (Utah Jazz) i el seu excompany als San Antonio Spurs David Lee, ara ja retirat però amb una llarga trajectòria a l'NBA que inclou un anell de campió amb Golden State Warriors.

Per part de Marc Gasol, que no anunciat cap nom aquesta setmana, hi ha confirmats quatre jugadors: Fernando San Emeterio (València), Víctor Claver (Barça), Sergi Llull (Madrid) i Juan Carlos Navarro (Barça). «Tenim un equip en què pot haver-hi sorpreses. Tenim Navarro, San Emeterio, Llull i Claver, però estem pendents d'algunes incorporacions que encara no es poden anunciar», va dir Marc Gasol, per a qui «el meu equip serà millor perquè juguem a casa».