L'Spar Citylift Girona aposta pel groc en la seva segona equipació

L'Uni manté els seus colors habituals dels últims anys, vermell i negre, en la seva primera samarreta però, com a gran novetat de cara a la temporada que ve, el club gironí aposta pel groc en la segona equipació que, fins ara, era blanca.

"La novetat principal és la nostra segona equipació que aquest any incorpora el color groc, una picada d'ullet a la nostra catalanitat com a club i un recordatori de gent que ens ha donat suport i que ara no poden venir a Fontajau", ha explicat el president del club, Cayetano Pérez, aquest matí en la presentació de les samarretes al costa de la jugadora Rosó Buch i de Quim Ahumada, responsable de TC Equipacions que és l'empresa gironina que vestirà el club les dues temporades vinents.