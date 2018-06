El Palamós vol veure si existeix falsedat documental per part de «Junts pel degà»

El foc encès entre l'actual directiva del Palamós i el grup opositor Junts pel degà segueix més viu que mai. La petició d'aquests últims perquè la directiva de Joan Pau Pérez convoqui una assamblea de socis per decidir si tira endavant o no una moció de censura continua més encallada que mai i no sembla, a tenor dels esdeveniments, que el desenllaç de tot plegat arribi aviat, ans el contrari. Ahir, en un nou capítol, el Palamós va informar a la seva massa social que «davant les acusacions abocades per determinades persones i a fi de garantir la transparència de la nostra gestió, hem decidit encarregar una audit0ria dels comptes del club»

D'altra banda, en la carta adreçada als socis del club, els actuals dirigents expliquen que «hem decidit encarregar una sèrie de proves pericials encaminades a aclarir la falsedat documental d'alguns dels documents aportats per persones que en interès propi intenten malmetre el treball realitzat per aquesta directiva qüestionant la seva professionalitat, dedicació i honorabilitat». En el comunicat, la directiva palamosina assegura que «aquesta junta no té cap problema en convocar cap tipus d'assamblea que serà anunciada tan aviat com l'auditoria i les proves pericials s'hagin dut a terme».